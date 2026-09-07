Închirierile pe termen scurt, în vizorul UE: Bruxelles-ul urmărește să ia măsuri drastice în eforturile de a reduce prețurile locuințelor

Uniunea Europeană urmărește să adopte măsuri severe în privința închirierilor pe termen scurt, în încercarea de a reduce prețurile locuințelor în cele mai populare destinații de pe continent. Concret, Bruxelles-ul vrea să ofere autorităților locale instrumentele necesare pentru a limita activitatea platformelor de închirieri pe termen scurt, precum Airbnb.

O lege în acest sens, numită Legea privind locuințele accesibile a Comisiei Europene, urmează să fie aprobată miercuri. Inițiativa va stabili dacă o zonă se confruntă cu o criză a locuințelor, iar autoritățile naționale, regionale și locale vor primi sprijin juridic pentru a aplica măsuri specifice menite să atenueze deficitul de locuințe, notează POLITICO.

„Închirierile pe termen scurt nu sunt cauza crizei locuințelor din Europa. Dar este foarte clar că, în unele părți ale Europei, în special în unele dintre cele mai mari orașe ale noastre, acestea agravează problema”, a declarat pentru sursa citată comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Numeroase anunțuri de închiriere pe termen scurt în marile orașe europene

Închirierile pe termen scurt înregistrate reprezintă oficial doar aproximativ 1,2% din stocul total de locuințe al Uniunii, însă ele pot ajunge să constituie chiar și până la 20% din locuințele din destinațiile turistice populare de pe continentul european.

Potrivit firmei de consultanță AirDNA, în 2025 existau aproximativ 60.000 de anunțuri active de închiriere pe termen scurt în Paris. Pe de altă parte, anunțurile de închiriere pe termen scurt reprezentau aproape 40% din stocul de locuințe disponibile în centrul orașului Porto și până la 56% din stocul de locuințe de închiriat pe termen lung în unele cartiere din Madrid.

„Atunci când mii de locuințe sunt retrase de pe piața imobiliară într-un oraș deja supus unor presiuni, nu putem pretinde că acest lucru nu are niciun efect asupra accesibilității și disponibilității locuințelor”, a declarat Jørgensen.

Unele orașe europene se confruntă cu problema închirierilor pe termen scurt

Multe orașe din Europa încearcă deja să abordeze problema închirierilor pe termen scurt.

De exemplu, Barcelona intenționează să elimine treptat cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice autorizate până în 2028. Amsterdam, Florența și Paris au introdus sisteme de autorizare, plafoane de chirie sau limite privind noile închirieri pe termen scurt.

Totuși, aceste situații au ajuns și în fața instanțelor de judecată. Spre exemplu, proprietarii de locuințe și operatorii din turism au dat în judecată orașul Florența din cauza restricțiilor impuse.

Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a afirmat că noua legislație „va oferi autorităților locale care doresc să ia măsuri posibilitatea de a face acest lucru într-un mod eficient și care să nu le expună la riscuri de litigii”.

Legea privind locuințele accesibile vine la aproape un an după ce președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a descris criza locuințelor din UE drept o „criză socială” și s-a angajat să ia măsuri.