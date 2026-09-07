Wizz Air pregătește concedieri colective în România

Compania aeriană are în România 1.892 de salariați, dintre care 172 ar urma să fie afectați de procesul de restructurare, potrivit informațiilor și documentului publicate de APIX.ro.

Cele mai multe disponibilizări sunt prevăzute la baza din Craiova, unde ar urma să fie eliminate 47 de posturi. La baza București Băneasa sunt vizate 46 de posturi, la Iași 43, iar la Cluj-Napoca 36.

Din defalcarea posturilor prezentată în notificarea consultată de APIX.ro rezultă că restructurarea ar afecta 51 de piloți și copiloți și 121 de membri ai echipajului de cabină.

Cum ar urma să fie aleși angajații care pleacă

Potrivit notificării transmise angajaților și obținute de APIX.ro, Wizz Air intenționează să utilizeze două criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în cazul concedierilor.

Primul criteriu este evaluarea realizării obiectivelor de performanță, compania urmând să analizeze cea mai recentă evaluare anuală, pentru o perioadă de 12 luni sau mai scurtă, în funcție de situația fiecărui angajat. Al doilea criteriu este vechimea în muncă în cadrul grupului Wizz Air.

Vechimea va fi însă luată în calcul doar atunci când evaluarea performanței nu permite departajarea angajaților.

„Pentru claritate, al doilea criteriu (…) se va aplica numai în cazurile în care primul criteriu (…) nu permite departajarea salariaților în cauză”, se arată în notificare.

Când ar urma să aibă loc concedierile

Disponibilizările sunt programate pentru lunile octombrie și noiembrie 2026, iar contractele de muncă ar urma să înceteze după expirarea perioadei de preaviz.

Potrivit APIX.ro, sindicatul Wizz Air poate transmite un punct de vedere asupra intenției de concediere colectivă până cel târziu la 14 septembrie.

Ce posturi sunt vizate în fiecare bază

La București Băneasa, restructurarea vizează 46 de posturi: șapte de comandant de aeronavă, șase de copilot și 33 de însoțitor de bord.

La Craiova, ar urma să fie eliminate 47 de posturi: șase de comandant de aeronavă, opt de copilot și 33 de însoțitor de bord.

La Cluj-Napoca, sunt vizate 36 de posturi, dintre care 11 de piloți și copiloți și 25 în cadrul echipajelor de cabină.

La Iași, restructurarea ar afecta 43 de angajați: șase piloți comandanți, șapte copiloți și 30 de membri ai echipajului de cabină.

Wizz Air precizează în notificare că anumite funcții vor fi considerate similare în cadrul procedurii de restructurare. Astfel, în departamentul Flight Operations, posturile de Senior First Officer și First Officer sunt tratate ca făcând parte din aceeași categorie, iar în Cabin Operations sunt grupate posturile de Cabin Attendant și Junior Cabin