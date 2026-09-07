Prima pagină » Economic » INS: Economia României a stagnat în trimestrul II. PIB-ul a scăzut cu 0,7% în primul semestru față de aceeași perioadă a anului trecut

INS: Economia României a stagnat în trimestrul II. PIB-ul a scăzut cu 0,7% în primul semestru față de aceeași perioadă a anului trecut

Produsul Intern Brut al României s-a menținut nemodificat în trimestrul II din 2026 față de trimestrul anterior, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Față de același trimestru din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,4% pe seria brută și cu 2,0% pe seria ajustată sezonier.
INS: Economia României a stagnat în trimestrul II. PIB-ul a scăzut cu 0,7% în primul semestru față de aceeași perioadă a anului trecut
Sursă foto: Pexels
Iulian Moşneagu
07 sept. 2026, 10:37, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit INS, economia României a stagnat în trimestrul II comparativ cu primele trei luni ale anului. Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul s-a menținut nemodificat față de trimestrul I 2026.

Comparativ cu trimestrul II din 2025, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,4% pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, declinul a fost de 2,0%.

Produsul Intern Brut, calculat pe seria ajustată sezonier, a fost estimat pentru trimestrul II 2026 la 521,1 miliarde de lei, în prețuri curente.

Pe seria brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 494,4 miliarde de lei, în prețuri curente, în scădere, în termeni reali, cu 0,4% față de trimestrul II 2025.

PIB-ul a scăzut în primul semestru

În semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,6% față de aceeași perioadă din 2025 pe seria ajustată sezonier. PIB-ul estimat pentru primele șase luni ale anului a fost de 1.023 miliarde de lei, în prețuri curente.

Pe seria brută, PIB-ul din semestrul I a fost estimat la 900,35 miliarde de lei, în scădere, în termeni reali, cu 0,7% față de semestrul I 2025, potrivit INS.

Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă

La creşterea PIB, în semestrul I 2026 faţă de semestrul I 2025, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice: Construcţiile (+0,7%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +12,3%; Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii (+0,4%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +11,7%; Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,1%), cu o pondere de 1,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +3,5%.

Cea mai mare contribuție negativă a venit din comerț, repararea autovehiculelor, transport, depozitare, hoteluri și restaurante, de -0,9 puncte procentuale. Aceste activități au reprezentat 21,6% din PIB, iar volumul lor de activitate a scăzut cu 3,9%.

Industria a avut o contribuție negativă de 0,5 puncte procentuale, după o scădere a volumului de activitate cu 2,9%.

Informațiile și comunicațiile au avut o contribuție negativă de 0,3 puncte procentuale, la fel ca tranzacțiile imobiliare. Administrația publică și apărarea, asigurările sociale, învățământul, sănătatea și asistența socială au avut o contribuție negativă de 0,2 puncte procentuale.

Consumul gospodăriilor a scăzut cu 2,5%

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în semestrul I 2026 față de semestrul I 2025, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației s-a redus cu 2,5%, contribuind cu -1,5% la modificarea PIB.

Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice s-a majorat cu 1,7%, contribuind cu +0,1% la creșterea PIB, iar consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a crescut cu 6,0%, cu o contribuție de +0,6%.

Exportul net a avut o contribuție negativă de 0,1%, pe fondul creșterii volumului importurilor de bunuri și servicii cu 1,6%, în timp ce volumul exporturilor de bunuri și servicii a crescut cu 1,3%.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
GSP.ro
Blocaj politic în Saxonia-Anhalt, după victoria AfD. Siegmund evocă inclusiv noi alegeri în landul german: „Am obține 50% sau 55%”
Gandul
Tatăl lui Șerban Huidu, părăsit de soție pentru un fost pușcăriaș: 'Am fost un prost!'
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Cum economisește Fernando 700 de euro pe lună, în Spania: „Vorbesc singur de nevoie”
Libertatea
Copil român de 6 ani, lovit de tramvai la Budapesta, transferat în țară în ultima clipă! Iustin a ajuns la București înainte de deconectarea de la aparate
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia