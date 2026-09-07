INS: Economia României a stagnat în trimestrul II. PIB-ul a scăzut cu 0,7% în primul semestru față de aceeași perioadă a anului trecut

Potrivit INS, economia României a stagnat în trimestrul II comparativ cu primele trei luni ale anului. Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul s-a menținut nemodificat față de trimestrul I 2026.

Comparativ cu trimestrul II din 2025, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,4% pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, declinul a fost de 2,0%.

Produsul Intern Brut, calculat pe seria ajustată sezonier, a fost estimat pentru trimestrul II 2026 la 521,1 miliarde de lei, în prețuri curente.

Pe seria brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 494,4 miliarde de lei, în prețuri curente, în scădere, în termeni reali, cu 0,4% față de trimestrul II 2025.

PIB-ul a scăzut în primul semestru

În semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,6% față de aceeași perioadă din 2025 pe seria ajustată sezonier. PIB-ul estimat pentru primele șase luni ale anului a fost de 1.023 miliarde de lei, în prețuri curente.

Pe seria brută, PIB-ul din semestrul I a fost estimat la 900,35 miliarde de lei, în scădere, în termeni reali, cu 0,7% față de semestrul I 2025, potrivit INS.

Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă

La creşterea PIB, în semestrul I 2026 faţă de semestrul I 2025, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice: Construcţiile (+0,7%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +12,3%; Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii (+0,4%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +11,7%; Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,1%), cu o pondere de 1,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +3,5%.

Cea mai mare contribuție negativă a venit din comerț, repararea autovehiculelor, transport, depozitare, hoteluri și restaurante, de -0,9 puncte procentuale. Aceste activități au reprezentat 21,6% din PIB, iar volumul lor de activitate a scăzut cu 3,9%.

Industria a avut o contribuție negativă de 0,5 puncte procentuale, după o scădere a volumului de activitate cu 2,9%.

Informațiile și comunicațiile au avut o contribuție negativă de 0,3 puncte procentuale, la fel ca tranzacțiile imobiliare. Administrația publică și apărarea, asigurările sociale, învățământul, sănătatea și asistența socială au avut o contribuție negativă de 0,2 puncte procentuale.

Consumul gospodăriilor a scăzut cu 2,5%

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în semestrul I 2026 față de semestrul I 2025, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației s-a redus cu 2,5%, contribuind cu -1,5% la modificarea PIB.

Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice s-a majorat cu 1,7%, contribuind cu +0,1% la creșterea PIB, iar consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a crescut cu 6,0%, cu o contribuție de +0,6%.

Exportul net a avut o contribuție negativă de 0,1%, pe fondul creșterii volumului importurilor de bunuri și servicii cu 1,6%, în timp ce volumul exporturilor de bunuri și servicii a crescut cu 1,3%.