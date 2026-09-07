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Nouă ediție Tezaur: dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an

Ministerul Finanțelor anunță, luni, deschiderea unei nou ediții a programului Tezaur. Românii, au, în luna septembrie, ocazia să-și investească economiile în titluri de stat cu dobândă neimpozabilă.
Nouă ediție Tezaur: dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an
Sursa foto: Mediafax - Caracter ilustrativ
Daiana Rob
07 sept. 2026, 11:13, Economic
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„În perioada 7 septembrie 2026 – 2 octombrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20%, 6,75%, respectiv, 7,15%”, anunță Ministerul Finanțelor, într-un comunicat publicat, luni.

Potrivit sursei citate, veniturile obținute sunt neimpozabile, iar titlurile de stat din cadrul emisiunii „Tezaur” au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Mai multe moduri de a cumpăra titluri de stat

Românii interesați să cumpere titluri de stat Tezaur pot să o facă prin platforma Ghișeul.ro, în perioada 7- 30 septembrie. 

Persoanele fizice înregistrate în SPV pot să cumpere titluri prin unitățile de Trezorerie ale Statului, în perioada 7 septembrie – 1 octombrie. 

Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online.

Românii pot să cumpere aceste titluri și direct de la sediul unităților Trezoreriei Statului în perioada 7 septembrie – 2 octombrie. 

De asemenea, ele se pot cumpăra și din subunitățile Poștei Române, între 7 – 30 septembrie în mediul rural, respectiv 7 septembrie – 1 octombrie, în mediul urban. 

Cum funcționează cumpărarea titlurilor de stat?

Minimul de subscriere pentru titlurile de stat Tezaur este de 1.000 de lei. Dobânda pentru titlurile de stat este neimpozabilă. Procentul de dobândă în lei din suma depusă inițial se primește anual, la datele de plată din prospectul de emisiune. 

Procentul de dobândă plătit anual de stat cumpărătorului diferă în funcție de cât de lungă este perioada subscrierii. Dobânda va fi mai mare dacă subscrierea e făcută pe mai mulți ani.

Pentru titlurile de stat cu termen de 1 an, dobânda va fi de 6,20% din suma depusă. Pentru titlurile Tezaur la termen de 3 ani dobânda anuală va fi de 6,75%, în timp ce pentru titlurile cumpărate cu maturitate la 5 ani, dobânda anuală primită va fi de 7,15% din suma depusă inițial.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Fondurile obținute din urma subscrierilor vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, potrivit Ministerului.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate și la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A. Mai multe informații se pot regăsi pe site-ul Ministerului Finanțelor. 

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