Legătura feroviară dintre România și Bulgaria va fi închisă complet timp de mai bine de opt luni în 2027, pentru lucrările de modernizare și electrificare a liniei București – Giurgiu. Trenurile de călători și de marfă nu vor mai putea traversa Podul Dunării pe relația Giurgiu – Ruse în perioada 5 aprilie – 13 decembrie 2027, urmând ca traficul internațional să fie redirecționat pe rute alternative.

Închiderea este necesară pentru lucrările ample derulate pe tronsonul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, parte a proiectului de modernizare a conexiunii feroviare dintre Capitală și frontiera cu Bulgaria.

Contractul pentru Lotul 2, în valoare de 2,108 miliarde de lei, fără TVA, este derulat de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company, lider al asocierii, și Alstom Transport. Lucrările ar urma să transforme actuala linie într-o conexiune feroviară electrificată, dotată cu sisteme moderne de semnalizare și pregătită pentru viteze de până la 160 km/h.

Trenurile către Bulgaria vor fi oprite timp de peste opt luni

Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară și preluate de Rador, circulația feroviară dintre Giurgiu și Ruse va fi suspendată între 5 aprilie și 13 decembrie 2027.

În această perioadă, nici trenurile de pasageri, nici cele de marfă nu vor putea utiliza Podul Prieteniei. Operatorii feroviari vor trebui să își reorganizeze traseele, iar transporturile internaționale vor fi redirecționate prin alte puncte de frontieră, inclusiv Vidin și Kardam.

Autoritățile române au notificat deja transportatorii cu privire la perioada în care linia va fi indisponibilă și le-au solicitat să își pregătească din timp traseele alternative.

Închiderea va avea un impact important în special asupra transportului de marfă, deoarece conexiunea Giurgiu – Ruse este una dintre legăturile feroviare dintre România și rețeaua de transport din Bulgaria, cu conexiuni mai departe către Grecia și Turcia.

O investiție de peste 2,1 miliarde de lei pentru 93,45 kilometri de cale ferată

Proiectul în care este implicată Arcada Company vizează modernizarea a 93,45 kilometri de linie feroviară simplă, pe traseul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

Lucrările sunt mult mai ample decât o simplă reabilitare a căii ferate. Proiectul include:

modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate;

electrificarea întregului traseu;

modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații;

implementarea sistemului ERTMS Nivel 2 ;

instalarea sistemelor ETCS Nivel 2 și GSM-R;

dublarea liniei pe sectorul Daia – Frătești, pe aproximativ 4,2 kilometri;

construirea unui viaduct de aproximativ 323 de metri la Daia ;

reabilitarea podurilor și podețelor;

modernizarea clădirilor și peroanelor din stații;

construirea substațiilor de tracțiune de la Jilava și Frătești;

lucrări pentru protecția mediului și asigurarea conectivității ecologice.

Viaductul de la Daia este una dintre lucrările importante ale proiectului. Acesta este necesar într-o zonă cu teren instabil și va contribui la realizarea unui traseu adaptat inclusiv cerințelor pentru transportul feroviar de marfă.

Alstom este responsabil în cadrul asocierii pentru soluțiile de electrificare, semnalizare ERTMS Nivel 2 și controlul digital al trenurilor, în timp ce Arcada Company execută lucrările de construcții civile.

După finalizarea modernizării, viteza maximă proiectată pentru trenurile de pasageri va putea ajunge la 160 km/h.

Lucrările au ajuns la 12%. Circulația ar urma să fie reluată în 2028

CFR Infrastructură a anunțat că, la 31 iulie 2026, stadiul fizic al lucrărilor pe tronsonul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră a ajuns la 12%.

CFR SA a emis, la 22 septembrie 2025, ordinul administrativ de începere a activității de proiectare pentru Lotul 2. Contractul are o durată totală de 36 de luni, dintre care șase luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF 2021 – 2027, cu cofinanțare de la bugetul de stat.

Pentru întregul proiect de modernizare a infrastructurii feroviare dintre București Nord și Giurgiu Nord Frontieră, Comisia Europeană a aprobat o valoare eligibilă de aproximativ 498,4 milioane de euro.

Potrivit estimărilor actuale ale CFR Infrastructură, circulația feroviară pe tronsonul modernizat ar urma să fie redeschisă complet în septembrie 2028.

Astfel, închiderea din 2027 reprezintă o etapă temporară a unui proiect mai amplu, care urmărește transformarea conexiunii București–Giurgiu într-o rută feroviară modernă și electrificată.

O rută strategică pentru România și Bulgaria

Importanța proiectului depășește traficul feroviar dintre București și Giurgiu. Linia face parte din rețeaua europeană TEN-T și asigură legătura României cu Bulgaria prin Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse.

De aici, ruta se conectează la rețeaua feroviară bulgară și la coridoarele care duc către Grecia și Turcia, ceea ce îi conferă o importanță deosebită pentru transportul internațional de marfă.

Modernizarea este menită să crească atât capacitatea, cât și eficiența acestei conexiuni. Electrificarea permite operarea trenurilor electrice pe întregul traseu, în timp ce ERTMS și celelalte sisteme de semnalizare vor permite un management mai eficient și mai sigur al traficului.

Dublarea liniei pe sectorul Daia – Frătești și lucrările de artă prevăzute în proiect sunt, de asemenea, importante pentru creșterea capacității traseului și pentru adaptarea acestuia la cerințele transportului feroviar european.

București – Giurgiu, prima cale ferată din România

Linia București – Giurgiu are și o semnificație istorică: este prima cale ferată construită în România, inaugurată în 1869.

Conexiunea a trecut printr-o perioadă de aproape două decenii în care circulația directă dintre București și Giurgiu a fost întreruptă, după prăbușirea podului de la Grădiștea.

Prima etapă a modernizării a vizat sectorul Vidra – Comana, inclus în Lotul 1 al proiectului. Aici au fost reconstruite podul peste râul Argeș de la Grădiștea și cei 12,02 kilometri de cale ferată.

Circulația feroviară directă București – Giurgiu a fost reluată la 1 iunie 2024, după aproximativ 19 ani de întrerupere.

Acum, proiectul din Lotul 2 trebuie să ducă mai departe modernizarea până la frontiera cu Bulgaria. La final, între Capitală și Giurgiu Nord Frontieră va exista o infrastructură feroviară electrificată, cu ERTMS, o capacitate mai mare și viteze de circulație semnificativ superioare celor de pe actuala linie.

Articol preluat din Economedia.ro