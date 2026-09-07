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Jaguar Land Rover va concedia 4.000 de angajați în următorii doi ani pentru a economisi 1.7 miliarde de lire sterline

Cel mai mare producător auto din Marea Britanie, Jaguar Land Rover, a anunțat un plan amplu de restructurare care prevede disponibilizarea a aproximativ 4.000 de angajați în următorii doi ani. Planul, estimat să genereze economii de aproape două miliarde de lire vine pe fondul tarifelor impuse de SUA, dar și a prezenței tot mai conturate a vehiculelor electrice ieftine din China pe piața europeană.
Jaguar Land Rover va concedia 4.000 de angajați în următorii doi ani pentru a economisi 1.7 miliarde de lire sterline
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 sept. 2026, 13:28, Economic
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„Industria auto se confruntă cu provocări semnificative, marcate de schimbări tehnologice, o concurență acerbă și o incertitudine geopolitică persistentă. Prin intermediul strategiei noastre „Growth Reimagined”, JLR acționează cu hotărâre pentru a-și consolida competitivitatea și a poziționa compania pentru un succes pe termen lung”, a transmis directorul executiv PB Balaji, citat de The Independent

Compania are aproximativ 34.000 de angajați în Regatul Unit și puțin sub 10.000 în alte țări. Potrivit planului anunțat, reducerile de personal vor afecta în principal posturile de birou, cea mai mare parte a concedierilor urmând să aibă loc în operațiunile britanice. 

„Reducem complexitatea organizațională și vizăm economii de 1,7 miliarde de lire sterline pentru a coborî pragul de rentabilitate spre 300.000 de vehicule și a deveni mai eficienți în competiția pe o piață în evoluție rapidă”, a mai transmis directorul. 

„Aceste acțiuni vor susține continuarea investițiilor în valoare de 15-18 miliarde de lire sterline în următorii cinci ani, vizând electrificarea, tehnologiile digitale, producția avansată și îmbunătățirea experienței clienților”, a mai spus directorul. 

Reducerea locurilor de muncă vine în contextul în care JLR încearcă să își revină după un atac cibernetic major care a determinat oprirea producției anul trecut. Compania se confruntă, de asemenea, cu presiuni asupra vânzărilor din cauza concurenței producătorilor chinezi de vehicule electrice mai ieftine, precum și cu creșterea costurilor și efectele tarifelor impuse de administrația președintelui american Donald Trump. 

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