Prețul benzinei rămâne foarte ridicat în SUA. De ce șoferii americani nu scapă prea curând de scumpiri

Scumpirea carburanților începe să se vadă nu doar la pompă, ci și în felul în care americanii își gestionează datoriile, vacanțele și cheltuielile de zi cu zi, transmiter CNN. Pentru multe familii, o călătorie de câteva sute de kilometri a devenit o cheltuială care trebuie analizată cu atenție.

Benzina a ajuns la un nivel record pentru luna august

La sfârșitul lunii februarie, când a început conflictul SUA-Iran, un galon de benzină obișnuită costa în medie 2,98 dolari în Statele Unite, potrivit AAA. Duminică, prețul mediu ajunsese la 4,15 dolari pe galon. În august, media națională a fost de 4,07 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru această lună. Potrivit AAA, prețurile petrolului au rămas în zona de 80 de dolari pe baril, în timp ce Strâmtoarea Ormuz a rămas în mare parte blocată. Nivelul din august a fost cu aproximativ 10 cenți peste media înregistrată în 2022, când prețurile carburanților au crescut puternic după izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina. Iar toamna nu aduce, pentru moment, vești mai bune.

De ce ar putea benzina să rămână scumpă

Experții citați de CNN spun că prețurile ar putea rămâne ridicate cel puțin pe parcursul toamnei, atât timp cât persistă luptele din regiunea Golfului Persic și războiul dintre Rusia și Ucraina. Patrick De Haan, analist petrolier la GasBuddy, estimează că septembrie, octombrie și noiembrie ar putea deveni cele mai scumpe luni de toamnă înregistrate vreodată în SUA în ceea ce privește prețul benzinei. Un factor important este situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial. Atât timp cât tensiunile geopolitice nu se reduc, presiunea asupra pieței petroliere poate continua.

Scumpirea benzinei începe să schimbe viața de zi cu zi

Pentru americanii cu venituri mai mici sau cu drumuri lungi până la serviciu, fiecare creștere a prețului la pompă se transformă rapid într-o problemă de buget. Colton Comstock, în vârstă de 28 de ani, s-a mutat înapoi acasă după facultate pentru a economisi bani pentru propria locuință și pentru a-și achita mai repede datoria de 60.000 de dolari la împrumutul studențesc. Problema este că face zilnic un drum de aproximativ 75 de mile dus-întors până la serviciu. Recent, a plătit 4,55 dolari pentru un galon de benzină.

Creșterea costurilor cu combustibilul îi reduce banii pe care îi poate direcționa către plata datoriei și îi afectează planul de a economisi aproximativ 500 de dolari pe lună pentru avansul unei locuințe. Dacă prețurile rămân ridicate până anul viitor, ia în calcul chiar să renunțe la Dodge Charger-ul său din 2023 și să cumpere o mașină mai eficientă din punctul de vedere al consumului.

Vacanțele și vizitele la familie sunt primele sacrificate

Impactul nu se limitează la naveta zilnică. Linda French, o fostă profesoară pensionată în vârstă de 78 de ani, din Tennessee, spera să conducă până în New York pentru a-și vizita fratele în vârstă și nepoții. Prețul benzinei a făcut însă călătoria prea scumpă. Nici avionul nu a fost o soluție. Biletul pe care îl cumpărase în martie ajunsese câteva luni mai târziu la mai mult decât dublul prețului. French a renunțat astfel la vizitele planificate și a rămas la apelurile video prin FaceTime. Pentru ea, diferența nu este doar financiară. Femeia și-a anulat inclusiv planurile de a-și vizita familia la Washington de Ziua Recunoștinței și în New York de Crăciun, pentru că nu se așteaptă ca prețurile să scadă suficient în lunile următoare.

Când benzina scumpește, dispar și „micile plăceri”

Un alt exemplu este Linda Cook, din Ohio, care a redus deplasările cu mașina către un lac aflat la aproximativ o oră distanță. În locul ieșirilor, femeia a ajuns să folosească o mică piscină gonflabilă în curtea casei. Prețul benzinei nu este însă singura problemă. Facturile mai mari la electricitate și creșterea primelor Medicare au obligat-o să reducă inclusiv cheltuielile pentru alimente și să țină casa la o temperatură mai ridicată decât și-ar dori, ceea ce îi afectează somnul. A renunțat și la cheltuieli considerate neesențiale, precum pedichiurile sau cumpărarea unui costum de baie nou. Pentru ea, problema este că atunci când bugetul este deja foarte restrâns, până și micile plăceri devin greu de păstrat.

De ce situația este importantă și pentru economie

Prețul benzinei are un efect mult mai larg decât suma plătită pentru un rezervor. Combustibilul este inclus indirect în costul transportului, al alimentelor și al multor bunuri. Atunci când petrolul și carburanții se scumpesc, presiunea poate ajunge în mai multe zone ale bugetului unei familii. Pentru gospodăriile care depind de mașină pentru a ajunge la serviciu, școală sau cumpărături, spațiul pentru alte cheltuieli se reduce. Exact acest lucru se vede în exemplele prezentate de presa internațională: plata datoriilor este amânată, economiile pentru o locuință sunt afectate, călătoriile sunt anulate, iar unele familii renunță inclusiv la activități care până recent păreau accesibile. Și, deocamdată, nu există un semnal clar că presiunea va dispărea rapid.