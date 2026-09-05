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Un pensionar de 90 de ani a renunțat la 10 milioane de euro pentru ca zeci de oameni să aibă o locuință

Otto Gugger ar fi putut încasa aproximativ 10 milioane de euro dacă și-ar fi vândut proprietatea din München. La 90 de ani, fostul arhitect a ales însă o altă destinație pentru teren: l-a donat unei fundații care intenționează să construiască acolo locuințe cu chirii accesibile.
Un pensionar de 90 de ani a renunțat la 10 milioane de euro pentru ca zeci de oameni să aibă o locuință
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
05 sept. 2026, 18:04, Life-Inedit
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Proprietatea se află în cartierul Hadern din München și are o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, relatează ZDF.

Gugger locuiește în casa de pe teren împreună cu sora sa. Cei doi nu au copii și au dorit ca proprietatea să fie folosită în viitor pentru un proiect cu utilitate socială.

Bărbatul a explicat că și-a dorit ca locul să devină „acasă” pentru oameni care nu își permit chiriile ridicate din capitala Bavariei.

Terenul a ajuns astfel la fundația „Daheim im Viertel”, organizație care urmărește crearea și păstrarea pe termen lung a unor locuințe la prețuri accesibile. Fundația primește proprietăți donate sau moștenite și poate cumpăra imobile la prețuri considerabil mai mici decât cele practicate pe piață.

Imobilele preluate în acest mod nu sunt ulterior revândute, iar obiectivul este menținerea unor chirii sub nivelul mediu al pieței.

27 de apartamente pentru aproximativ 70 de oameni

Planul pentru terenul lui Otto Gugger prevede construirea a 27 de apartamente, în care ar urma să poată locui aproximativ 70 de persoane.

Proiectul are însă nevoie de finanțare, fundația bazându-se și pe donații pentru construcție. Cu cât vor fi strânse mai multe fonduri, cu atât chiriile viitoare vor putea fi menținute la un nivel mai redus.

Importanța donației terenului este semnificativă în ecuația costurilor. Potrivit reprezentantului fundației, dacă organizația ar trebui să cumpere terenurile la valoarea pieței, numai recuperarea costului acestora ar necesita chirii de aproximativ 20-25 de euro pe metru pătrat, fără a fi incluse cheltuielile de construcție.

Chiriile din München au ajuns la niveluri greu accesibile

Gestul fostului arhitect vine pe fondul unei piețe imobiliare extrem de scumpe. În 2025, chiria medie pentru o locuință nouă, nemobilată, oferită pentru prima dată spre închiriere în München, ajunsese la aproape 26 de euro pe metru pătrat.

Profesorul emerit Alain Thierstein, specialist în dezvoltare teritorială la Universitatea Tehnică din München, estimează că terenul reprezintă aproximativ 60% din costurile totale necesare pentru realizarea unor astfel de proprietăți. Costurile ridicate sunt ulterior transferate în chirii, ceea ce exclude de pe piață tot mai multe categorii de venituri.

Otto Gugger și-ar dori ca printre viitorii locatari să se numere și tineri aflați în formare profesională la clinica universitară din apropiere, instituție în care a lucrat și tatăl său.

Specialiștii admit că 27 de apartamente nu pot rezolva criza locuințelor din München, însă consideră că asemenea inițiative pot deveni modele pentru alte proiecte. Pentru Gugger, alegerea înseamnă renunțarea la milioane de euro pentru ca terenul pe care el l-a numit „acasă” timp de 90 de ani să poată oferi același lucru și altor oameni.

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