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Au vrut să cheltuiască „doar” 28 de euro într-un restaurant din Croația. Reacția chelnerilor a șocat întreaga regiune

O vacanță pe o insulă croată s-a transformat într-un adevărat război pe rețelele de socializare, după ce patru turiști maghiari au fost dați afară dintr-un restaurant aglomerat pentru că au vrut să comande doar desert.
Au vrut să cheltuiască „doar” 28 de euro într-un restaurant din Croația. Reacția chelnerilor a șocat întreaga regiune
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2026, 17:51, Life-Inedit
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Potrivit relatărilor făcute de mama unuia dintre tineri, cei patru prieteni au așteptat aproximativ zece minute pentru a prinde o masă liberă într-un local popular. Când a sosit ospătarul, fiecare dintre ei a comandat câte o porție de clătite la prețul de 7 euro, valoarea totală a notei fiind de 28 de euro, relatează Blic.

Reacția agresivă a angajatului

Ospătarul a reacționat extrem de iritat, reproșându-le că în plin vârf de sezon și în mijlocul aglomerației de seară ocupă o masă doar pentru a mânca clătite. În condițiile în care alți clienți așteptau la rând afară, angajatul le-a cerut tinerilor să elibereze masa și să părăsească restaurantul.

Întâmplarea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, împărțind opinia publică în două tabere.

Oamenii au condamnat comportamentul staff-ului, subliniind că 28 de euro pentru patru porții de clătite nu este o sumă neglijabilă și că fiecare client are dreptul să își aleagă ce dorește din meniu.

Apărătorii restaurantului au argumentat că blocarea unei mese în plin sezon este ineficientă economic pentru patroni dacă nu se comandă feluri principale.

Reacția oficială a Oficiului de Turism

Pentru a clarifica aspectele legale, reprezentanța din Ungaria a Comisiei Naționale de Turism din Croația s-a distanțat de incident. Oficialii au precizat că în Croația nu există nicio lege sau reglementare care să impună o sumă minimă de consumație în restaurante.

De asemenea, autoritățile au reamintit că localurile sunt obligate să afișeze clar prețurile și condițiile de servire, iar clienții care se simt nedreptățiți se pot adresa Inspectoratului de Stat. Incidentul a reaprins totuși dezbaterile privind calitatea serviciilor și comportamentul față de turiști pe litoralul adriatic.

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