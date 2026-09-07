Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului s-a declarat îngrozit de presupusa utilizare a unei drone autonome rusești

„Sunt îngrozit de rapoartele conform cărora drone complet autonome lansate de Federația Rusă au ucis trei ucraineni luna trecută”, a declarat Înaltul Comisar, Volker Türk, în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva. „Se pare că Ucraina a efectuat, de asemenea, teste pe teren cu astfel de arme”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

The New York Times a relatat pe 24 august că o dronă autonomă rusească pilotată de inteligență artificială (IA) a ucis trei persoane pe 6 iulie în Zaporijia. Potrivit publicției americane, aceasta trebuia să lovească o benzinărie, dar în cele din urmă și-a ales ținta precisă în mod autonom, probabil niște rezervoare de propan. Ziarul britanic The Guardian a raportat însă un singur mort, afirmând că atacul a fost efectuat de o dronă Molniya.

Când au fost întrebați despre aceste informații pe 25 august, în timpul unei conferințe de presă despre dronele autonome, înalți oficiali ai ONU și ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) au refuzat să comenteze. „Vreau pur și simplu să subliniez că tehnologiile IA și sistemele de arme autonome sunt aspecte oarecum diferite”, a clarificat reporterilor Carolyne Mélanie Régimbal, directoarea Biroului ONU pentru Afaceri de Dezarmare de la Geneva.

Arme capabile să ucidă fără intervenție umană

„IA este o tehnologie care poate fi integrată într-un sistem de arme autonome, dar nu constituie, în sine, o armă autonomă”, a declarat ea. Presiunea din partea organizațiilor internaționale și a ONG-urilor de a reglementa armele autonome letale, adesea denumite „roboți ucigași”, s-a intensificat considerabil în ultimii ani. „Mă alătur apelurilor pentru o interzicere urgentă a armelor capabile să ucidă fără intervenție umană”, a afirmat luni Volker Türk.

Pe 25 august, șefii ONU și ai CICR au avertizat asupra riscului ca dezvoltarea armelor autonome să ducă foarte curând la „trecerea unei linii roșii morale” permițând mașinilor să decidă dacă să ucidă ființe umane. După mai mulți ani de discuții, 128 de țări au ajuns sâmbătă la un acord la ONU cu privire la un raport care definește armele autonome. În noiembrie, statele vor decide cu privire la următorii pași și dacă vor deschide negocieri privind un tratat care reglementează aceste arme, o decizie care va necesita consens. Potrivit Lex International, un fond filantropic cu sediul la Geneva, „Statele Unite, Rusia, India și Israelul se numără printre principalii adversari” ai acestor negocieri.