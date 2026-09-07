Prima pagină » Știri externe » Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului s-a declarat îngrozit de presupusa utilizare a unei drone autonome rusești

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului s-a declarat îngrozit de presupusa utilizare a unei drone autonome rusești

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat luni, că este „îngrozit” de rapoartele conform cărora armata rusă a folosit o dronă pilotată de inteligență artificială, în Ucraina, pentru a efectua un atac autonom mortal.
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului s-a declarat îngrozit de presupusa utilizare a unei drone autonome rusești
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
07 sept. 2026, 15:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Sunt îngrozit de rapoartele conform cărora drone complet autonome lansate de Federația Rusă  au ucis trei ucraineni luna trecută”, a declarat Înaltul Comisar, Volker Türk, în fața Consiliului ONU  pentru Drepturile Omului de la Geneva. „Se pare că Ucraina a  efectuat, de asemenea, teste pe teren cu astfel de arme”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

The New York Times a relatat pe 24 august că o dronă autonomă rusească pilotată de inteligență artificială (IA) a ucis trei persoane pe 6 iulie în Zaporijia. Potrivit publicției americane, aceasta trebuia să lovească o benzinărie, dar în cele din urmă și-a ales ținta precisă în mod autonom, probabil niște rezervoare de propan. Ziarul britanic The Guardian a raportat însă un singur mort, afirmând că atacul a fost efectuat de o dronă Molniya.

Când au fost întrebați despre aceste informații pe 25 august, în timpul unei conferințe de presă despre dronele autonome, înalți oficiali ai ONU și ai Comitetului Internațional al  Crucii Roșii  (CICR) au refuzat să comenteze. „Vreau pur și simplu să subliniez că  tehnologiile IA și sistemele de arme autonome sunt aspecte oarecum diferite”, a clarificat reporterilor Carolyne Mélanie Régimbal, directoarea Biroului ONU pentru Afaceri de Dezarmare de la Geneva.

Arme capabile să ucidă fără intervenție umană

„IA este o tehnologie care poate fi integrată într-un sistem de arme autonome, dar nu constituie, în sine, o armă autonomă”, a declarat ea. Presiunea din partea organizațiilor internaționale și a ONG-urilor de a reglementa armele autonome letale, adesea denumite „roboți ucigași”, s-a intensificat considerabil în ultimii ani. „Mă alătur apelurilor pentru o interzicere urgentă a armelor capabile să ucidă fără intervenție umană”, a afirmat luni Volker Türk.

Pe 25 august, șefii ONU și ai CICR au avertizat asupra riscului ca dezvoltarea armelor autonome să ducă foarte curând la „trecerea unei linii roșii morale” permițând mașinilor să decidă dacă să ucidă ființe umane. După mai mulți ani de discuții, 128 de țări au ajuns sâmbătă la un acord la ONU cu privire la un raport care definește armele autonome. În noiembrie, statele vor decide cu privire la următorii pași și dacă vor deschide negocieri privind un tratat care reglementează aceste arme, o decizie care va necesita consens. Potrivit Lex International, un fond filantropic cu sediul la Geneva, „Statele Unite, Rusia, India și Israelul se numără printre principalii adversari” ai acestor negocieri.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Sunt amenințările Rusiei “inventate” de NATO? Experții explică unde și cum ar putea ataca Putin
G4Media
Răzvan Lucescu, cerere de protecție pentru numele tatălui său: 1.027 de puncte nominalizate de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere
GSP.ro
Victoria istorică a AfD în Germania, semnal de alarmă pentru Europa. BBC: Un cutremur social și politic
Gandul
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Cum economisește Fernando 700 de euro pe lună, în Spania: „Vorbesc singur de nevoie”
Libertatea
Ce fel de sare se pune la murături? Secretul pentru ca legumele să rămână tari și gustoase
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia