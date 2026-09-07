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General din Ministerul de Interne, acuzat că a furat benzina Poliției

Un general din Ministerul de Interne din Rusia este acuzat că a furat benzina Poliției. Ancheta a arătat că generalul ar fi făcut parte dintr-un grup organizat. Bărbatul a fost demis din funcția pe care o deținea.
General din Ministerul de Interne, acuzat că a furat benzina Poliției
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
07 sept. 2026, 16:30, Social
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Un general al Ministerului de Interne este acuzat că a furat benzină, potrivit Nexta. Publicația menționată susține că generalul Serghei Malkov ar fi făcut parte dintr-un grup organizat care fura combustibil destinat Poliției.

Din grupare mai făceau parte angajați ai Direcției Generale a Ministerului de Interne pentru regiunea Moscova și manageri de top de la compania „Evrotrans”.

Generalul ar putea fi arestat

Trei manageri ai companiei au fost arestați preventiv. Malkov, colonelul Alexei Suiarov și maiorul Anna Levina au fost demişi din funcții și reținuți. Procurorii solicită arestarea lor, mai susține publicația menționată.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru delapidare sau deturnare de fonduri. Valoarea prejudiciului nu a fost încă dezvăluită.

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