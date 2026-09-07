Fugar căutat timp de trei zile, prins pe un câmp din Dolj. Peste 100 de polițiști și jandarmi au participat la căutări

Un bărbat de 26 de ani, din Republica Moldova, căutat de autorități după ce a furat un autoturism din Bulgaria și a fugit de polițiști, a fost prins luni, pe un câmp din extravilanul localității Cătane, județul Dolj.

Potrivit Sindicatului Europol, bărbatul a fost căutat timp de trei zile, iar la operațiune au participat peste 100 de polițiști, polițiști de frontieră și jandarmi.

Bărbatul a furat autoturismul din Bulgaria și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor din Stara Zagora și Veliko Târnovo. În timp ce încerca să treacă de barajele instituite de oamenii legii, acesta i-a rănit pe polițiști.

Fuga a continuat dincolo de granița Bulgariei. Bărbatul a intrat în România și și-a continuat deplasarea pe o distanță de câteva sute de kilometri, până în județul Mehedinți.

Și aici, acesta a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor rutieri. Ulterior, a abandonat autoturismul și s-a ascuns într-o zonă împădurită.

Pentru găsirea lui a fost declanșată o operațiune extinsă, la care au participat forțe de ordine din județele Mehedinți, Dolj, Gorj și Caraș-Severin, dar și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

„După trei zile de căutări prin păduri și câmpuri și după mobilizarea a peste 100 de polițiști, polițiști de frontieră și jandarmi, amplasați în filtre rutiere pe raza mai multor județe, fuga unui bărbat s-a încheiat”, a transmis Sindicatul Europol.

„Pentru localizarea acestuia, a fost declanșată o mobilizare masivă de forțe de ordine din județele Mehedinți, Dolj, Gorj și Caraș-Severin, operațiunea de căutare beneficiind și de sprijin aerian din partea IGAV.”, a mai spus Sindicatul.