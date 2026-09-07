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Pacient cu arsuri, transferat în Belgia cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române

Forțele Aeriene Române au trimis luni după-amiază o aeronavă C-27J Spartan pentru transportul unui pacient cu arsuri la un spital din Belgia.
Pacient cu arsuri, transferat în Belgia cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române
Aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, în timpul unei misiuni medicale/sursa foto: MApN
Maria Miron
07 sept. 2026, 15:43, Social
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Un pacient cu arsuri este transferat la un spital din Belgia, cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale.

Aeronava a decolat în jurul orei 14.15 din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni și efectuează misiunea pe ruta Otopeni – Bruxelles – Otopeni, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Pacientul urmează să fie transferat la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, unde va beneficia de îngrijiri medicale.

Misiunea umanitară este efectuată la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Asistența pacientului și echipamentele medicale necesare pe durata transportului sunt asigurate de o echipă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București.

Autoritățile nu au oferit, până în prezent, informații despre gravitatea arsurilor sau împrejurările în care pacientul a fost rănit.

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