Orașul-bizar din Europa unde granița trece prin case, magazine și chiar prin ușa de la intrare. Aici dormi într-o țară și te trezești în alta

Unul dintre cele mai interesante exemple se află în Europa

Barle este un orașel din Țările de Jos, aflat în apropierea graniței cu Belgia, iar dacă nu te-ai uita la podea, probabil nici nu ai observa ceva neobișnuit. Localitatea este formată din două părți: Barle-Nassau, în Țările de Jos, și enclava belgiană Barle-Hertog (Baarle-Hertog), scrie Punkufer.hr, citat de Blic.

Partea belgiană nu este doar înconjurată de teritoriul olandez, ci în interiorul Țărilor de Jos există nu mai puțin de 22 de enclave belgiene. În interiorul acestor enclave belgiene se află însă alte șapte contraenclave olandeze. Teritoriile sunt atât de întrepătrunse, încât granița de stat trece literalmente peste tot și taie nu doar străzi, ci și magazine, curți și chiar camere de locuit.

Aici este perfect normal să faci un duș în Belgia și să dormi în Țările de Jos, în camera alăturată, sau să iei pâine de pe raftul unui magazin și lapte de pe raftul altuia, aflat într-o altă țară. La cafenea poți comanda o cafea în Țările de Jos, în timp ce casa de marcat se află în Belgia.

Situația incredibilă datează din Evul Mediu. În 1198, ducele de Brabant a cedat o parte din teren seniorului de Breda, în timp ce teritoriul rămas în proprietatea ducelui a devenit baza pentru Barle-Hertog, în Belgia. De-a lungul istoriei, aceste parcele și-au schimbat proprietarii, dar nu au fost niciodată unite în mod constant, ceea ce a dus la harta haotică pe care o vedem astăzi.

Frontiere marcate cu cruci albe

După ce Belgia s-a separat de Țările de Jos în 1830, comisia a rezolvat în cele din urmă problema frontierei, după 15 ani de dezbateri despre cum ar putea fi descurcat acest teritoriu complicat. Frontierele actuale au fost stabilite abia în 1995. Orașul are două consilii locale, două oficii poștale, două stații de pompieri, două școli și chiar două sisteme juridice.

În practică, totul pare și mai neobișnuit decât pe hartă, care pare aproape o greșeală. Frontierele sunt marcate cu cruci albe pe trotuare și șosele, iar lângă numerele caselor este amplasat steagul țării căreia îi aparțin.

Regula este că o casă aparține statului în care se află ușa de la intrare. Există însă și un caz în care granița trece chiar prin mijlocul ușii de la intrare.

De-a lungul istoriei, au existat numeroase diferențe în viața de zi cu zi a vecinilor, în funcție de legile cărei țări li se aplicau, iar acest lucru s-a văzut poate cel mai clar în timpul pandemiei, când într-o țară se aplicau reguli mai stricte decât în cealaltă.

Pe de altă parte, situația are și avantaje – de exemplu, atunci când combustibilul este mai ieftin într-una dintre cele două țări. În prezent, multe reguli sunt armonizate, dar există în continuare unele diferențe.

Orașul are două consilii locale, două oficii poștale, două stații de pompieri, două școli și chiar două sisteme juridice. Desigur, există și doi primari, dar, în „viața reală”, locuitorii trăiesc, de fapt, ca într-un singur oraș.

Pentru turiști și cartografi, însă, acest oraș este mai mult decât interesant.

În doar 20 de minute de mers pe jos pe strada principală, poți traversa granița de stat de peste 50 de ori. Datorită Spațiului Schengen, nimeni nu îți va cere documentele, dar probabil vei vrea să fotografiezi chiar tu această scenă neobișnuită.