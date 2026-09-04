Poporul cu „superputeri” genetice care trăiește cu carne, lapte și sânge. Stilul de viață pe care europenii nu l-ar tolera

Aproximativ 80% din alimentația comunității provine din produse de origine animală, în special lapte, carne și sânge de la cămile și capre, potrivit Blic.

Cercetătorii au descoperit variante genetice care ar putea explica modul în care membrii acestei populații reușesc să rămână sănătoși în condiții care ar fi extrem de dificile pentru alte populații.

Geneticieni de la Universitatea Vanderbilt au analizat probe prelevate de la membri ai comunității Turkana, cu acordul populației și al liderului acesteia. Deși majoritatea crescătorilor de animale sunt cronic deshidratați, ceilalți indicatori de sănătate sunt, în general, buni.

Comparând genele acestora cu cele ale altor comunități indigene din regiune, cercetătorii au identificat diferențe importante, inclusiv la nivelul genei STC1. Aceasta favorizează retenția apei în organism. Oamenii de știință suspectează că mecanismul ar putea proteja rinichii de produșii rezultați în urma unei alimentații bogate în carne.

Un astfel de regim alimentar este asociat, în mod obișnuit, cu un aport ridicat de purine, compuși care pot favoriza apariția gutei. Însă boala este aproape inexistentă în rândul populației Turkana.

Adaptarea nu se limitează la alimentație. Membrii comunității au caracteristici genetice care ar putea ajuta organismul să conserve apa în condiții de căldură extremă.

Femeile Turkana parcurg frecvent între cinci și zece kilometri pe zi, transportând recipiente cu apă pe cap. Uneori, ele sapă gropi de câțiva metri pentru a găsi apă pentru ele și pentru animalele lor. În temperaturi care ajung la aproximativ 40 de grade Celsius, organismul lor trebuie să facă față unui efort fizic considerabil, în condițiile unui aport caloric relativ redus.

Diferențe între populația rurală și cea urbană

Stilul de viață al populației Turkana s-a schimbat în ultimele decenii. Începând din anii 1980, secetele și perioadele de foamete au determinat numeroși membri ai comunității să renunțe la nomadism și să se mute în orașe.

Odată cu schimbarea stilului de viață s-a modificat și alimentația. Carnea și laptele au fost înlocuite, în parte, cu cereale și alimente procesate bogate în făină și zahăr.

Cercetătorii au analizat diferențele dintre membrii comunității care trăiesc în mediul rural și cei din mediul urban. Persoanele din orașe prezentau o funcție renală mai slabă decât cele care își păstrau stilul de viață tradițional.

Analizele de sânge au indicat, de asemenea, o activitate mai ridicată a unor gene asociate cu stresul și procesele inflamatorii, care sunt legate de apariția bolilor cardiovasculare.

Cercetătorii consideră că variantele genetice care au fost avantajoase într-un mediu caracterizat prin deshidratare cronică și alimentație predominant animală ar putea deveni o povară pentru rinichi și metabolism atunci când stilul de viață și dieta se schimbă.