Doar trei persoane din lume pot călători fără pașaport. Cine sunt și de ce nu li se aplică regulile

Există trei persoane care pot trece granițele internaționale complet fără pașaport, iar motivul constă în poziția lor constituțională și protocolară.

Trei persoane ce pot călători fără documente

Potrivit Blic, acest privilegiu special se aplică regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, precum și cuplului imperial japonez format din împăratul Naruhito și împărăteasa Masako.

Motivul pentru care Regele Charles al III-lea nu are nevoie de acest document este destul de simplu, dar unic din punct de vedere protocolar. Pașapoartele britanice sunt emise pe numele monarhului. Întrucât el este persoana în numele căreia este emis documentul, poziția oficială a familiei regale britanice este că nu e nevoie ca monarhul însuși să aibă un pașaport.

Totuși, acest statut special nu înseamnă că regele Marii Britanii poate pur și simplu să treacă granița fără nicio procedură prealabilă. Când călătorește în străinătate, sosirea sa este coordonată diplomatic cu țara gazdă în prealabil. În același timp, ministrul britanic de externe solicită oficial ca regelui să i se acorde o trecere nestingherită, precum și toată asistența și protecția necesare pe durata șederii sale.

Regula nu se aplică pentru toată familia regală

Această regulă se aplică doar regelui, potrivit sursei citate. Toți ceilalți membri ai familiei regale, inclusiv regina Camilla și prințul William, au pașapoarte britanice obișnuite. Ei trebuie să le folosească atunci când călătoresc în străinătate.

Practica stabilită atunci a rămas până în prezent și se aplică în egală măsură împăratului și împărătesei. Asta nu înseamnă că cuplul imperial japonez poate pur și simplu să se urce într-un avion și să apară la orice destinație neanunțată. Fiecare dintre călătoriile lor este negociată în detaliu prin canale diplomatice între Japonia și țara în care călătoresc.

Guvernul japonez anunță oficial vizita și transmite prompt toate datele și documentația necesare autorităților competente ale țării gazdă, mai arată sursa citată.