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„Mirosul de bătrânețe” are o explicație biologică. Ce se întâmplă cu pielea pe măsură ce înaintăm în vârstă

Mirosul natural al corpului se poate modifica pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, iar fenomenul are o explicație biologică și nu indică, în sine, o igienă precară.
„Mirosul de bătrânețe” are o explicație biologică. Ce se întâmplă cu pielea pe măsură ce înaintăm în vârstă
sursa foto: Pexels
Oana Antipa
03 sept. 2026, 20:13, Life-Inedit
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Unul dintre principalii factori este un compus chimic numit 2-nonenal, relatează The Guardian, într-un articol care reunește explicațiile mai multor specialiști și rezultatele unor cercetări în domeniu.

De unde provine mirosul asociat înaintării în vârstă

Pielea este acoperită de un strat fin de lipide naturale, cu rol în menținerea hidratării și protejarea acesteia. Compoziția acizilor grași din aceste lipide se modifică însă odată cu vârsta, în timp ce mecanismele prin care pielea face față agresiunilor cotidiene devin mai puțin eficiente.

În urma oxidării și degradării acestor uleiuri naturale se formează 2-nonenalul, compus asociat mirosului specific observat la unele persoane mai în vârstă.

Dermatologul Roya Javid subliniază că procesul reprezintă un efect natural al îmbătrânirii pielii, nu o consecință a murdăriei sau a lipsei de igienă. Cantitatea de 2-nonenal diferă însă de la o persoană la alta, iar genetica, microbiomul pielii, starea de sănătate, mediul, hainele și obiceiurile de igienă ar putea influența intensitatea mirosului.

Modificările pot începe în jurul vârstei de 40 de ani

Fenomenul ar putea debuta mai devreme decât sugerează stereotipurile asociate vârstei înaintate.

Un studiu japonez din 2001, realizat pe persoane cu vârste între 26 și 75 de ani, a detectat 2-nonenal începând de la aproximativ 40 de ani. Specialiștii avertizează însă că acest prag nu trebuie interpretat ca o schimbare bruscă a mirosului corporal.

Medicul Arshad Rather explică faptul că nivelul compusului crește treptat odată cu înaintarea în vârstă, în special după vârsta mijlocie.

Studiu: mirosul persoanelor vârstnice nu a fost considerat cel mai neplăcut

Interesant este că percepția negativă asociată așa-numitului „miros de bătrânețe” nu este confirmată neapărat de experimente.

Într-un studiu din 2012, 41 de adulți tineri au evaluat mirosul unor tricouri purtate de persoane din trei categorii de vârstă: 20-30 de ani, 45-55 de ani și 75-95 de ani.

Mirosul provenit de la participanții cei mai vârstnici a fost evaluat drept mai puțin intens și mai puțin neplăcut decât cel al celorlalte grupe. Cercetătorii au constatat, totuși, că persoanele în vârstă au un profil olfactiv distinct.

Poate fi eliminat 2-nonenalul?

Experții spun că formarea compusului nu poate fi oprită complet. Spălarea regulată poate reduce mirosul, însă apa și săpunul nu elimină în totalitate 2-nonenalul, deoarece acesta este produs continuu prin procesele care au loc la nivelul pielii.

Spălarea hainelor și a lenjeriei și aerisirea încăperilor pot contribui, de asemenea, la diminuarea mirosului. În cazul produselor promovate special pentru neutralizarea 2-nonenalului, specialiștii atrag atenția că dovezile științifice privind eficiența lor sunt, deocamdată, insuficiente.

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