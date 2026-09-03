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Pinguinii răniți, echipați cu veste pentru a le proteja rănile în procesul de vindecare. Cum anume funcționează

Pinguinii Humboldt din Chile sunt echipați cu veste de recuperare, concepute pentru a le proteja rănile în timp ce se vindecă.
Pinguinii răniți, echipați cu veste pentru a le proteja rănile în procesul de vindecare. Cum anume funcționează
Sursa foto: Captură video
Ioana Târziu
03 sept. 2026, 18:01, Life-Inedit
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Îngrijirea în comunitate are o semnificație foarte specială pentru pinguinii din Chile.

Conform Euronews, pinguinii Humboldt răniți sunt echipați cu veste de recuperare special concepute pentru a proteja rănile pe măsură ce se vindecă.

Populația actuală a acestor pinguini se află în scădere, iar specia este una vulnerabilă.

Veterinarii măsoară vestele pentru fiecare pinguin, ca să se asigure că acestea se potrivesc.

Păsările trebuie să poarte aceste veste pentru o perioadă scurtă de timp, potrivit sursei citate.

Hainele sunt concepute pentru a împiedica pinguinii să ciugulească rănile sau să smulgă firele copcilor.

Materialul lor conține cupru și zinc, care pot ajuta la limitarea creșterii bacteriilor și a ciupercilor. În același timp, este susținut procesul de vindecare.

Acest proiect rămâne, însă, unul experimental.

Primele teste sugerează că pinguinii tolerează bine vestele, iar articolele de îmbrăcăminte par să protejeze rănile în timpul recuperării.

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