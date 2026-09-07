Bucureștean arestat din greșeală după ce a fost confundat de polițiști cu autorul unui furt

Cazul a fost explicat de anchetatori, după ce instanța a stabilit, în urma cercetării judecătorești, că bărbatul trimis în judecată nu era autorul furtului.

Incidentul inițial a avut loc la 28 noiembrie 2024, când un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce sustrăgea un parfum din magazinul Douglas Băneasa. Polițiștii l-au condus la sediul secției, însă acesta nu avea asupra sa un act de identitate.

Potrivit anchetatorilor, identitatea suspectului a fost stabilită pe baza informațiilor furnizate de acesta și prin verificarea bazelor de date ale Poliției Române. Fotografia unei persoane existente în bazele de date prezenta asemănări cu bărbatul cercetat, astfel că polițiștii au considerat că este vorba despre aceeași persoană.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru furt calificat.

Nu a fost fotografiat și amprentat

Un element important în acest caz este că persoana reținută nu a fost fotografiată și nici amprentată. Anchetatorii explică faptul că persoana ale cărei date fuseseră furnizate de suspect figura deja în bazele de date ca fiind fotografiată și amprentată anterior.

A doua zi, bărbatul a fost prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, care a dispus măsura controlului judiciar.

La 19 decembrie 2024, după finalizarea urmăririi penale, procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului. Întrucât acesta nu ar fi respectat obligațiile impuse prin controlul judiciar, prin același rechizitoriu s-a solicitat instanței înlocuirea măsurii cu arestarea preventivă.

A fost arestat preventiv în lipsă

La 17 ianuarie 2025, judecătorul de cameră preliminară a admis propunerea Parchetului și a dispus, în lipsa inculpatului, înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă. Poliția a primit mandatul pentru punerea în executare a măsurii.

Bărbatul a fost depistat abia la 16 iunie 2025, când mandatul de arestare preventivă a fost pus în executare.

Pentru că măsura fusese dispusă în lipsa inculpatului, acesta a trebuit prezentat în fața judecătorului, pentru a avea posibilitatea de a se apăra. Acest lucru s-a întâmplat la 18 iunie 2025.

Două zile mai târziu, instanța a constatat legalitatea arestării preventive, dar, analizând temeinicia măsurii, a decis înlocuirea acesteia cu controlul judiciar. Parchetul a contestat decizia.

La 1 iulie 2025, Tribunalul București a admis contestația procurorilor și a menținut arestarea preventivă dispusă anterior în lipsă.

Ulterior, la 8 iulie 2025, prima instanță a verificat din nou măsura și a decis înlocuirea arestării preventive cu controlul judiciar. Decizia a rămas definitivă la 10 iulie 2025.

Instanța a stabilit că nu era autorul furtului

Situația s-a schimbat radical în timpul cercetării judecătorești. Din probele administrate în instanță a rezultat că bărbatul trimis în judecată nu era persoana care săvârșise furtul din 28 noiembrie 2024.

În consecință, prin sentința penală din 18 iunie 2026, instanța a dispus achitarea acestuia.

Nouă anchetă

Cazul a generat și o nouă anchetă. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-au sesizat din oficiu, la 2 iunie 2026, cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Cercetările continuă pentru identificarea persoanei care a comis furtul.

Astfel, bărbatul identificat inițial de polițiști a ajuns să fie reținut, trimis în judecată și chiar arestat preventiv în baza unei identificări care s-a dovedit ulterior greșită, fiind achitat după ce instanța a stabilit că nu el era autorul faptei.