Un stol de păsări a declanșat o alarmă de atac aerian la granița dintre două țări. La fața locului a fost trimis un elicopter

Incidentul s-a produs duminică în Polonia. Potrivit Nexta, sistemul radar din Polonia a pornit alarma din cauza unui obiect necunoscut provenit din Belarus. Aparatele de urmărire arătau un obiect care a traversat granița dintre cele două țări. Imediat, la fața locului au fost trimiși militari, inclusiv un elicopter al armatei.

Cei care au investigat potențialul incident au anunțat că a fost vorba despre o alarmă falsă. De fapt, obiectul care a traversat granița era un stol mare de păsări. Alarma a fost anulată.

Tensiune uriașă între Polonia și Belarus

Incidentul arată tensiunea uriașă din Polonia. Relațiile dintre Polonia și Belarus sunt în prezent la cel mai scăzut nivel istoric de la căderea comunismului. În ciuda reperelor istorice și culturale comune, relațiile dintre cele două țări s-au stricat foarte tare după izbucnirea războiului din Ucraina. Polonia este țară NATO și UE, în timp ce Belarus este un aliat al Rusiei.

Polonia a acuzat regimul lui Aleksandr Lukașenko că folosește imigranți din Orientul Mijlociu și Africa ca „arme hibride”, facilitându-le transportul la frontieră și împingându-i să treacă ilegal granița. Ca urmare, Polonia a construit un gard masiv de oțel și a stabilit o zonă tampon de securitate de-a lungul frontierei. Totodată, polonezii au înăsprit reglementările privind permisele de ședere pentru cetățenii din Belarus și dreptul la azil.

În plus, manevrele militare comune ale Rusiei și Belarusului provoacă frecvent alerte în Polonia. De asemenea, au fost incidente cu drone rusești rătăcite și cu baloane de contrabandă care au zburat din Belarus în Polonia.