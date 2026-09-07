Un fost premier PSD, despre demersul AUR pentru suspendarea președintelui: Nu m-aș mira ca Bolojan și USR să voteze

Victor Ponta, fost premier al României si, in prezent, deputat in opoziție, spune ca se așteaptă ca, într-o situație ipotetică, Ilie Bolojan si USR sa voteze un referendum inițiat de AUR pentru demiterea președintelui. El a fost invitat la emisiunea „Marius Tucă Show”, de la Gândul.

„Nu m-ar mira ca Bolojan și USR să voteze suspendarea lui Nicușor. Probabil, de data asta, la referendum ar și trece”, a declarat Ponta.

Dorința AUR, departe de a deveni realitate

Este o situație ipotetică pentru că parlamentarii AUR încă nu au numărul de voturi necesare inițierii unei astfel de proceduri. Victor Ponta spune că le lipsesc niște voturi care ar putea fi suplinite de partidele de dreapta, dar pentru ca președintele să fie demis, opoziția ar trebui să mai facă rost de 100 de voturi.

„Mai are nevoie de 20-30 ca să declanșeze procedura. Dar mai are nevoie de 100 și ceva (n.r. pentru a demite președintele)”, a mai spus fostul premier.

Până în acest moment, AUR nu a mai înaintat în demersul pe care l-a anunțat la începutul verii.

Emisiunea integrală poate fi urmărită: AICI.