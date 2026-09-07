Record negativ în Italia: Vara anului 2026, cea mai călduroasă din ultimii peste 75 de ani

Italia stabilește un record climatic negativ: vara anului 2026 a fost cea mai călduroasă din 1950 încoace, potrivit datelor anunțate luni de către Institutul pentru Bioeconomie al Consiliului Național de Cercetare (CNR-IBE).

În vara anului 2026, temperatura medie pe întreg teritoriul național a fost de 24,3 grade Celsius la doi metri de sol. Recordul precedent s-a înregistrat în 2003, respectiv 23,6 grade Celsius.

De asemenea, și luna august a fost cea mai caldă lună a anului, cu o temperatură medie de 25,6 grade Celsius, cu 5,2 grade Celsius mai mult decât media din perioada 1951-1980 și cu 3,5 grade Celsius peste norma din perioada 1991-2020, notează agenția ANSA.

„Media de 25,6 grade Celsius înregistrată în august 2026 depășește recordurile anterioare de 24,6 °C din 2024 și de 24,0 °C atins în august 2017”, a declarat Lorenzo Arcidiaco, cercetător la CNR-IBE, potrivit Reuters.

Cifrele se bazează pe măsurători efectuate la doi metri deasupra nivelului solului.

De asemenea, conform Reuters, analizele separate ale datelor meteorologice au arătat că marile orașe, precum Roma, Florența și Torino, au fost toate afectate de valuri de căldură repetate în această vară.

Valuri de caniculă în Europa în vara anului 2026

Informația vine în contextul în care continentul european s-a confruntat cu valuri de căldură fără precedent, izbucnind inclusiv incendii de vegetație în Spania, Franța și Grecia.

Pe de altă parte, zonele din Italia cele mai afectate au fost cele din câmpia nord-vestică și de-a lungul Apeninilor, multe dintre acestea fiind regiuni agricole în care temperaturile ridicate și condițiile de secetă au pus sub presiune activitatea agricolă.

De asemenea, și Marea Britanie a doborât recorduri, înregistrând, în acest an, cea mai caldă vară de când se fac măsurători.