Incendiu într-un bloc din municipiul Sibiu. Pompierii au evacuat 21 de persoane și au stins focul

UPDATE: Incendiul a fost lichidat

La fața locului au fost suplimentate cu o autospecială de transport personal și două echipaje SAJ.

Incendiul a fost lichidat. Se acționează pentru evacuarea fumului.

Din bloc au fost evacuate de către pompieri un număr de 21 persoane. Alte 2 persoane sunt monitorizate în apartamente. Un număr de 24 de persoane s-au autoevacuat din imobil.

Știrea inițială:

Pompierii din Sibiu intervin, luni seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada Țiglari din municipiul Sibiu.

Potrivit ISU Sibiu, focul se manifestă generalizat la interiorul locuinței, iar 15 persoane din bloc s-au autoevacuat.

La locul incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Intervenția pompierilor este în dinamică, iar echipajele acționează pentru lichidarea incendiului și pentru verificarea situației din imobil.