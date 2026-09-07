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Două incendii au mistuit zeci de hectare de pădure, într-un județ din vestul României. Elicopterul IGAv, chemat la intervenție

Incendiile de vegetație din vestul țării au ars zeci de hectare de teren, în județul Caraș-Severin. Două regiuni sunt afectate, Băile Herculane-Domogled și Delinești. Autoritățile au intervenit de urgență, în ambele cazuri, inclusiv cu elicopterul IGAv.
Două incendii au mistuit zeci de hectare de pădure, într-un județ din vestul României. Elicopterul IGAv, chemat la intervenție
Sursă foto: IGSU
Coralia Frigea
07 sept. 2026, 19:51, Social
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Incendiile de vegetație au mistuit zeci de hectare dintr-un singur județ, localizat în vestul țării. Mai exact, este vorba despre Caraș-Severin, unde autoritățile au identificat două focare, în total arzând peste 40 de hectare de pădure.

Elicopterul IGAv, 32 de aruncări cu apă

În pădurile din regiunea Băile Herculane-Domogled au ars 2,5 hectare de litieră și pădure. Aici, elicopterul Inspectoratului General de Aviație a intervenit cu 32 de aruncări de apă.

La fața locului au mai fost prezenți pentru lichidarea incendiilor de vegetație și militari, lucrători silvici, dar și un ranger al pădurii.

„A mai fost identificat un focar de aproximativ 2300 mp, care nu este accesibil terestru”, a mai precizat ISU Caraș Severin.

40 de hectare de pădure ard la Delinești

În nordul județului, flăcările au cuprins o regiune de 20 de ori mai mare. Este vorba de aria în care se află localitatea Delinești, unde peste 40 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări.

Aici, pompierii intervin cu sprijinul a:

  • 1 microbuz și 1 APIC cu 16 militari de la Detașamentul Caransebeș;
  • 1 microbuz cu 8 militari de la Detașamentul Reșița;
  • 9 lucrători silvici de la Ocolul Silvic Păltiniș;
  • 2 voluntari.

De asemenea, elicopterul IGAv a fost prezent și la Delinești, dar într-o misiune de supraveghere, întrucât nu a fost necesară intervenția. S-a retras la scurt timp după misiunea de recunoaștere.

„Elicopterul IGAv a efectuat o recunoaștere în zonă și s-a constatat că mai fumegă unele cioate în interiorul zonei arse, fără pericol de propagare. Elicopterul și forțele ISU s-au retras. A rămas în supraveghere SVSU Păltiniș”, au concluzionat autoritățile.

O parte din autorități s-au retras, însă intervenția continuă și marți, 8 septembrie.

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