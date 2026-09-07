Incendiu de vegetație din cauza unei defecțiuni la o locomotivă, în apropiere de Fetești. Circulația trenurilor este întreruptă

Un incendiu de vegetație s-a produs luni, 7 septembrie, în apropiere de localitatea Fetești, județul Ialomița. De vină ar fi fost defecțiunea unei locomotive ce aparținea unui tren de marfă, operat de DBCR, care a avut probleme la contactul cu linia de electrificare. Șase trenuri așteaptă în acest moment să își reia circulația.

Incidentul are loc între Fetești și Ramificația Borcea, pe linia de cale ferată. Curentul electric a fost oprit, iar autoritățile intervin inclusiv cu un utilaj numit drezină pantograf care are rolul de a verifica și remedia problemele apărute la linia de contact.

Întârzieri ale CFR pe rutele care trec prin Fetești

Șase trenuri vor ajunge la destinație cu întârziere, în urma incendiului produs între stațiile Fetești și Cernavodă Pod:

IR 11084, operat de Regio Călători, și R 10588, operat de InterRegional Călători, reținute în stația Ovidiu;

IRN 11502, operat de Astra Trans Carpatic, și IR 11684, operat de Softrans, reținute în stația Dunărea;

IR 11096, operat de Regio Călători, reținut în stația Cernavodă;

IR 16089, operat de CFR Călători, care urmează să fie oprit în stația Fetești, până la restabilirea condițiilor de circulație în siguranță.

Autoritățile încă lucrează la remedierea problemei, dar întârzierile trenurilor depășesc deja o oră.