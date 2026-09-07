Incendiu de vegetație din cauza unei defecțiuni la o locomotivă, în apropiere de Fetești. Circulația trenurilor este întreruptă

Un incendiu de vegetație s-a produs luni, 7 septembrie, în apropiere de localitatea Fetești, județul Ialomița. De vină ar fi fost defecțiunea unei locomotive ce aparținea unui tren de marfă, operat de DBCR, care a avut probleme la contactul cu linia de electrificare. Șase trenuri așteaptă în acest moment să își reia circulația.
Incidentul are loc între Fetești și Ramificația Borcea, pe linia de cale ferată. Curentul electric a fost oprit, iar autoritățile intervin inclusiv cu un utilaj numit drezină pantograf care are rolul de a verifica și remedia problemele apărute la linia de contact.
Șase trenuri vor ajunge la destinație cu întârziere, în urma incendiului produs între stațiile Fetești și Cernavodă Pod:
Autoritățile încă lucrează la remedierea problemei, dar întârzierile trenurilor depășesc deja o oră.