Omul din spatele programului AfD s-a născut la Timișoara și laudă „patriotismul sănătos” din România

Alternative für Deutschland (AfD) a obținut duminică o victorie fără precedent în Saxonia-Anhalt, cu aproximativ 43,8% din voturi, mai mult decât dublu față de rezultatul din 2021. Partidul a obținut 39 dintre cele 83 de mandate și a rămas astfel la numai trei locuri de majoritate. CDU s-a clasat la mare distanță, cu 17,2%.

Figura publică a victoriei este Ulrich Siegmund, candidatul AfD pentru conducerea landului. În spatele campaniei și al programului se află însă și o figură mult mai radicală ideologic: Hans-Thomas Tillschneider.

Publicația germană Die Zeit îl descrie drept „Vordenker”, adică unul dintre principalii ideologi ai AfD din Saxonia-Anhalt, și îl prezintă drept omul care a contribuit decisiv la elaborarea programului cu care partidul a intrat în alegeri. Organizația de investigații Correctiv scrie și mai explicit că programul electoral provine „în mare parte” din condeiul lui Tillschneider.

Născut în România comunistă, la Timișoara

Hans-Thomas Tillschneider s-a născut în 1978 la Timișoara.

Tillschneider însuși afirmă că s-a născut ca membru al minorității germane din România și că a ajuns în Germania când era foarte mic. A crescut în Freudenstadt, în landul Baden-Württemberg.

Într-un interviu acordat presei germane în 2016, Tillschneider spunea că o persoană venită dintr-o altă țară poate deveni „germană pe deplin” numai dacă se asimilează cultural, rezumându-și poziția prin formula: „Pentru mine, integrarea înseamnă asimilare”. Publicația Mitteldeutsche Zeitung remarca încă de atunci ironia faptului că politicianul care susținea această concepție fusese el însuși născut în România.

Pregătirea sa academică contrastează puternic cu imaginea clasică a politicianului populist. A studiat islamistica, arabistica, filosofia și literatura germană, inclusiv la Damasc, a obținut un doctorat în studii islamice și a lucrat în mediul universitar. Biografia oficială a AfD arată că a activat inclusiv la Universitatea din Bayreuth.

A intrat în AfD în 2013 și este membru al parlamentului din Saxonia-Anhalt din 2016.

Într-o intervenție în parlamentul Saxoniei-Anhalt, Tillschneider a susținut că bisericile germane ar trebui să promoveze ceea ce el numește un „patriotism rezonabil”. Ca exemple, a indicat bisericile ortodoxe din Bulgaria, România, Serbia și Rusia, despre care a spus că fac acest lucru în mod firesc. A încheiat: „Avem nevoie de un patriotism sănătos în Biserică”.

Afirmația a provocat imediat reacții în plen. Wulf Gallert, politician al Die Linke, l-a acuzat pe Tillschneider că propune, în realitate, transformarea bisericilor într-un instrument pentru promovarea unei agende politice și a indicat drept exemplu relația dintre stat și Biserica Ortodoxă Rusă.

Programul: „remigrație”, schimbarea școlilor și o nouă politică culturală

Influența lui Tillschneider este vizibilă în special în capitolele programului referitoare la educație și cultură.

„Remigrația” este una dintre ideile centrale ale programului AfD din Saxonia-Anhalt, potrivit analizei Correctiv. Partidul dorește măsuri mai dure privind expulzarea persoanelor fără drept de ședere și schimbarea politicii în domeniul azilului.

În educație, programul susține schimbarea priorităților din programa școlară și accentuarea simbolurilor naționale. Un reportaj NDR despre planurile partidului arată că AfD propune inclusiv arborarea zilnică a drapelului german în școli și introducerea cântării imnului național.

Tillschneider a explicat această abordare prin existența a ceea ce el numește o „tulburare de identitate” a Germaniei, pe care o leagă de modul în care societatea germană se raportează la perioada nazistă și la anii 1933-1945.

În domeniul culturii, AfD vrea să schimbe inclusiv sloganul Saxoniei-Anhalt din „Gândește Modern” în „Gândește german” și a lansat un atac politic împotriva moștenirii Bauhaus, mișcarea artistică și arhitecturală asociată puternic cu orașul Dessau. Partidul consideră Bauhaus insuficient ancorat în identitatea națională germană și propune o nouă politică culturală „patriotică”.

Legătura cu Rusia

Un alt element important al profilului politicianului născut la Timișoara este poziționarea sa favorabilă unei normalizări a relațiilor cu Moscova.

Tillschneider a participat în octombrie 2025 la un eveniment organizat la Ambasada Rusiei din Berlin cu ocazia zilei de naștere a lui Vladimir Putin. Programul AfD propune, printre altele, reluarea schimburilor de elevi cu Rusia și păstrarea sau extinderea predării limbii ruse în școlile din Saxonia-Anhalt.

Poziția este în linie cu politica mai largă a AfD. Partidul cere restabilirea relațiilor economice cu Moscova și oprirea sprijinului german pentru Ucraina, într-o direcție opusă celei promovate de guvernul cancelarului Friedrich Merz.

Siegmund este imaginea, Tillschneider ideologul

Cei doi politicieni au jucat roluri diferite în ascensiunea AfD din Saxonia-Anhalt.

Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, și-a construit o imagine mai accesibilă, în special pe rețelele sociale, și a evitat în campanie o parte dintre formulările radicale asociate altor lideri ai partidului. Associated Press notează că această strategie i-a permis să ofere AfD o imagine mai „prietenoasă” pentru un electorat mai larg.

Tillschneider reprezintă, în schimb, componenta ideologică dură. Die Zeit descrie relația dintre cei doi ca pe o împărțire deliberată a rolurilor: Siegmund încearcă să lărgească baza electorală, în timp ce Tillschneider menține legătura cu nucleul radical și elaborează o parte importantă din viziunea politică pe care partidul vrea să o testeze în Saxonia-Anhalt.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată încă din 2023 de serviciul regional pentru protecția Constituției drept formațiune extremistă de dreapta confirmată („gesichert rechtsextremistische Bestrebung”). Autoritatea germană spune că a identificat poziții care contravin unor principii fundamentale ale ordinii democratice, inclusiv protecției demnității umane.

Victoria de duminică transformă acum programul la care politicianul născut la Timișoara a contribuit decisiv dintr-un document electoral într-un posibil program de guvernare. Rămâne însă neclar dacă AfD va putea ajunge efectiv la conducerea landului: cu 39 de mandate din 83, partidul nu dispune singur de majoritate, iar CDU și celelalte formațiuni tradiționale au exclus până acum o coaliție cu extrema dreaptă