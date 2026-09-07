AfD ridică miza după victoria din Saxonia-Anhalt. Weidel vrea 40% la alegerile federale și îi atacă pe conservatorii cancelarului Merz: „Nu vor mai putea câștiga niciodată”

La o zi după victoria categorică a formațiunii de extremă dreapta în landul estic Saxonia-Anhalt, Weidel a afirmat că se așteaptă ca AfD să devină cel mai puternic partid la următoarele alegeri federale și să primească un mandat clar pentru formarea guvernului, scrie agenția dpa.

Următoarele alegeri federale pentru Bundestag sunt programate pentru 2029.

Weidel îl atacă pe Merz

Conservatorii cancelarului Friedrich Merz, care conduc actualul guvern de la Berlin, „nu vor mai putea câștiga niciodată alegeri federale”, a spus Weidel.

Politiciana în vârstă de 47 de ani a făcut referire la sondajele care arată că AfD are un avans de aproape 10 puncte procentuale la nivel național.

„Obiectivul meu declarat este să mărim semnificativ acest avans în cel mai scurt timp posibil și să ajungem la cel puțin 40% până la următoarele alegeri federale”, a spus Weidel.

Weidel a susținut că Germania își dorește o schimbare politică.

„Niciun cancelar de până acum nu a fost la fel de nepopular precum Friedrich Merz, care a devenit un obstacol major în calea dezvoltării prospere a Germaniei”, a adăugat lidera AfD.

„Cetățenii acestei țări nu mai doresc ca lucrurile să rămână așa cum sunt, cu migrația ilegală, granițele deschise, rata criminalității în rândul cetățenilor străini care crește vertiginos, deportările eșuate, o politică energetică dezastruoasă care duce la cele mai ridicate prețuri la energie din lume și o dezindustrializare galopantă care distruge coloana vertebrală a Germaniei”, a afirmat Weidel.

AfD, rezultat istoric în Saxonia-Anhalt

AfD a obținut 43,8% din voturi în Saxonia-Anhalt, cel mai bun rezultat din istoria partidului la alegerile pentru un parlament regional, și a devansat categoric CDU, care s-a clasat pe locul al doilea cu 17,2%.

Pentru creștin-democrați, acesta a fost cel mai slab rezultat înregistrat vreodată în land. Prezența la vot s-a apropiat de 78%, cea mai ridicată din Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei, în 1990.

În pofida victoriei, AfD nu a obținut majoritatea absolută și nu poate guverna singură. Formarea unei majorități este complicată de refuzul partidelor tradiționale de a colabora cu AfD, în cadrul așa-numitului „cordon sanitar” menținut în jurul formațiunii.