SUA avertizează Marea Britanie din cauza Israelului: „Fără îndoială va exista o reacție”

Washingtonul privește cu îngrijorare intenția Londrei de a limita comerțul cu produsele provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată.

„Cred că, fără îndoială, va exista” o reacție americană dacă guvernul britanic merge înainte cu sancțiunile, a declarat ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee pentru BBC.

Reacția ar putea veni atât la nivel federal, cât și din partea unor state americane, a sugerat oficialul. Potrivit acestuia, sancționarea Israelului, un partener al SUA, ar putea avea „un impact economic uriaș asupra companiilor britanice”, care ar putea fi chiar împiedicate să facă afaceri în mai multe state americane.

Londra pregătește restricții pentru produsele din coloniile israeliene

Guvernul britanic urmează să prezinte noi restricții privind comerțul cu produse provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată. Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, este așteptat să anunțe măsurile în Camera Comunelor, iar printre produsele vizate s-ar putea număra și cele agricole.

Diolomatul anunțase anterior o „resetare cuprinzătoare” a politicii britanice față de Israel, criticând continuarea extinderii coloniilor israeliene. La rândul său, guvernul israelian a avertizat că va riposta dacă Londra va introduce noile măsuri.

Israelul extinde coloniile din Cisiordania, izolând Ierusalimul de Est

Unul dintre proiectele vizate de criticile Londrei este E1 din Cisiordania, unde Israelul a lansat luna trecută licitații pentru construirea a aproximativ 1.200 de locuințe destinate coloniștilor israelieni.

E1 este un teritoriu de aproximativ 12 kilometri pătrați situat la est de Ierusalim, între Ierusalimul de Est și Maale Adumim, una dintre marile colonii israeliene. Zona este importantă deoarece se află între comunități palestiniene din nordul și sudul Cisiordaniei și în apropierea Ierusalimului de Est, pe care palestinienii îl revendică drept capitală a unui viitor stat.

Prin construirea și extinderea coloniilor israeliene în E1, Ierusalimul de Est, pe care palestinienii îl revendică drept capitală a unui viitor stat, ar deveni și mai izolat de restul teritoriilor palestiniene. Practic, proiectul ar introduce o zonă extinsă de construcții israeliene într-un punct esențial pentru continuitatea teritorială a unui eventual stat palestinian.

Proiectul este considerat astfel o amenințare majoră la adresa soluției celor două state. Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a afirmat că, prin acest proiect, Israelul „trece o linie roșie” și pune în pericol crearea unui viitor stat palestinian.

Cisiordania, sub ocupație israeliană din 1967

Cisiordania, teritoriul aflat la vest de râul Iordan, a fost ocupată de Israel în războiul din 1967, împreună cu Ierusalimul de Est. În prezent, aproximativ 3,3 milioane de palestinieni trăiesc acolo alături de sute de mii de coloniști israelieni. Palestinienii revendică teritoriul pentru un viitor stat.

Israelul a construit aproximativ 160 de colonii în Cisiordania și Ierusalimul de Est, iar extinderea acestora s-a accelerat în ultimii ani. Curtea Internațională de Justiție a reafirmat în 2024 că așezările israeliene din aceste teritorii au fost înființate și sunt menținute încălcând dreptul internațional.