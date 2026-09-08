Un ministru israelian extremist a cerut sancționarea Regatului Unit și recunoașterea suveranității Argentinei asupra Insulelor Malvine

Anunțul a fost făcut de Ben-Gvir, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare în care îi menționa pe premierul Netanyahu și pe președintele Argentinei, Javier Milei.

Acuzații de „ocupație și furt” la adresa Londrei

Ministrul a susținut că este momentul ca statul israelian să considere Insulele Malvine un teritoriu argentinian aflat sub ocupație și a acuzat Londra de furtul resurselor poporului argentinian.

„Este timpul ca Statul Israel să recunoască public faptul că Insulele Malvine sunt teritoriu argentinian aflat sub ocupație, pe care britanicii îl smulg cu violență poporului argentinian. Britanicii nu se mulțumesc doar cu ocuparea teritoriului; ei efectuează acolo și operațiuni de foraj petrolier, furând astfel resursele financiare ale poporului argentinian”, se arată în mesajul publicat de Ben-Gvir pe X, mesaj citat de publicația Haaretz.

Acesta i-a mai cerut lui Netanyahu să recunoască suveranitatea Argentinei și să impună sancțiuni guvernului de la Londra pe toată durata ocupației insulelor.

Sancțiunile britanice împotriva coloniilor din Cisiordania

Declarațiile vin după informațiile potrivit cărora Marea Britanie se pregătește să anunțe măsuri economice împotriva coloniilor israeliene din Cisiordania.

Potrivit mai multor surse din guvernul de la Londra, executivul britanic ar urma să anunțe un pachet de sancțiuni împotriva coloniilor ilegale din Cisiordania ocupată, notează The New York Times.

Pachetul britanic include interzicerea importului de bunuri produse în colonii. Trei dintre acești oficiali au precizat că sancțiunile ar putea viza, de asemenea, companiile care contribuie activ la construirea acestor așezări.

În plus, Londra ar urma să declare pentru prima dată că acceptă decizia din 2024 a Curții Internaționale de Justiție, care a declarat ilegală ocupația Cisiordaniei.

Posibilitatea unui domino european

Deși este un aliat tradițional al Israelului, Marea Britanie a condamnat constant așezările israeliene din Cisiordania.

Tensiunile s-au accentuat în luna august, când Londra a criticat ferm decizia guvernului israelian de a aproba noi locuințe pentru coloniști în zona E1, situată lângă Ierusalim.

De asemenea, măsurile Londrei demonstrează izolarea tot mai pronunțată a Israelului pe scena internațională, după războiul devastator din Gaza, iar decizia Marii Britanii ar putea determina și alte state europene să adopte sancțiuni mai dure și mai ample împotriva coloniilor israeliene și a companiilor implicate în dezvoltarea acestora.