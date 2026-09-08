Atacurile grupării Houthi asupra Arabiei Saudite au rănit 73 de cetățeni, a declarat un oficial

Într-o declarație făcută marți, purtătorul de cuvânt al coaliției, generalul-maior Turki al-Maliki, a afirmat că atacurile au vizat obiective civile și economice din Abha, Khamis Mushait, Jazan și Najran, regiuni sud-vestice ale Arabiei Saudite, aproape de granița cu Yemenul, potrivit Al Jazeera.
El nu a precizat când au avut loc atacurile.
Al-Maliki a descris atacurile drept o „escaladare periculoasă” și o „încălcare flagrantă” a suveranității Arabiei Saudite, care reprezintă o amenințare directă la adresa cetățenilor și rezidenților regatului.
Coaliția va lua „toate măsurile operaționale necesare” pentru a face față atacurilor și a acționa împotriva surselor amenințării, a amenințat generalul Turki al-Maliki.
Declarația a fost făcută pe fondul unei escaladări severe a luptelor dintre houthiți și forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită în mai multe provincii din Yemen.
Houthiții au acuzat Arabia Saudită că a efectuat un atac aerian asupra unui centru de detenție din al-Hazm, în provincia al-Jawf din Yemen, în cadrul căruia cel puțin 7 oameni au murit, între care și un copil, iar alți 7 au fost răniți. Arabia Saudită nu a făcut niciun comentariu cu privire la aceste acuzații.
Atacurile au loc pe fondul intensificării conflictului din Yemen, unde luptele dintre rebelii houthi, susținuți de Iran, și forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită s-au reaprins în ultimele zile.
După armistițiul fragil care a redus semnificativ amploarea confruntărilor începând din 2022, violențele recente au alimentat temerile privind revenirea la un război de amploare.
Arabia Saudită, implicată militar în conflictul yemenit din 2015, a susținut guvernul Consiliului Prezidențial de Conducere (PLC) al Yemenului, recunoscut internațional, în timp ce rebelii houthi controlează mare parte din nordul Yemenului și capitala Sanaa, pe care au anexat-o în 2014.
Reluarea atacurilor transfrontaliere riscă să extindă din nou conflictul din regiune și să afecteze rutele maritime și infrastructura energetică din zona Golfului.