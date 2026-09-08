Atacurile grupării Houthi asupra Arabiei Saudite au rănit 73 de cetățeni, a declarat un oficial

Într-o declarație făcută marți, purtătorul de cuvânt al coaliției, generalul-maior Turki al-Maliki, a afirmat că atacurile au vizat obiective civile și economice din Abha, Khamis Mushait, Jazan și Najran, regiuni sud-vestice ale Arabiei Saudite, aproape de granița cu Yemenul, potrivit Al Jazeera.

El nu a precizat când au avut loc atacurile.

Al-Maliki a descris atacurile drept o „escaladare periculoasă” și o „încălcare flagrantă” a suveranității Arabiei Saudite, care reprezintă o amenințare directă la adresa cetățenilor și rezidenților regatului.

Coaliția va lua „toate măsurile operaționale necesare” pentru a face față atacurilor și a acționa împotriva surselor amenințării, a amenințat generalul Turki al-Maliki.

Declarația a fost făcută pe fondul unei escaladări severe a luptelor dintre houthiți și forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită în mai multe provincii din Yemen.

Houthiții au acuzat Arabia Saudită că a efectuat un atac aerian asupra unui centru de detenție din al-Hazm, în provincia al-Jawf din Yemen, în cadrul căruia cel puțin 7 oameni au murit, între care și un copil, iar alți 7 au fost răniți. Arabia Saudită nu a făcut niciun comentariu cu privire la aceste acuzații.

De ce e important conflictul din Yemen?

Atacurile au loc pe fondul intensificării conflictului din Yemen, unde luptele dintre rebelii houthi, susținuți de Iran, și forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită s-au reaprins în ultimele zile.

După armistițiul fragil care a redus semnificativ amploarea confruntărilor începând din 2022, violențele recente au alimentat temerile privind revenirea la un război de amploare.

Arabia Saudită, implicată militar în conflictul yemenit din 2015, a susținut guvernul Consiliului Prezidențial de Conducere (PLC) al Yemenului, recunoscut internațional, în timp ce rebelii houthi controlează mare parte din nordul Yemenului și capitala Sanaa, pe care au anexat-o în 2014.

Reluarea atacurilor transfrontaliere riscă să extindă din nou conflictul din regiune și să afecteze rutele maritime și infrastructura energetică din zona Golfului.