Saudi Aramco, lovită din nou. Un nou atac asupra instalațiilor petroliere ale gigantului saudit

Instalațiile petroliere ale Saudi Aramco din orașul Jizan, aflat în apropierea graniței cu Yemenul, au fost atacate luni. Este al doilea atac de acest tip într-o lună, după ce o lovitură anterioară a întrerupt temporar o parte din producția rafinăriei, informează Financial Times.

Compania evaluează în prezent pagubele provocate de noul atac, au declarat pentru FT două persoane care cunosc situația.

Jizan este cel mai apropiat oraș industrial saudit de granița cu Yemenul și a mai fost vizat în trecut de atacuri ale rebelilor Houthi.

Directorul general al Saudi Aramco, Amin Nasser, a declarat luna trecută că atacurile au provocat unele întreruperi ale producției de petrol, dar fără un impact operațional sau financiar semnificativ asupra companiei.

Atacul de luni a avut o amploare similară celui produs luna trecută, potrivit unei surse citate de FT.