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Alexandru Pop pleacă de la Dinamo. Atacantul a fost transferat definitiv la un club din Israel

Dinamo a anunțat transferul definitiv al lui Alexandru Pop la Hapoel Ironi Kiryat Shmona, după 67 de meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive pentru clubul bucureștean.
Alexandru Pop pleacă de la Dinamo. Atacantul a fost transferat definitiv la un club din Israel
Aida Neagu
07 sept. 2026, 21:22, Sport
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Dinamo București a anunțat, luni, pe pagina oficială de Facebook, transferul definitiv al atacantului Alexandru Pop la clubul israelian Hapoel Ironi Kiryat Shmona.

Clubul sportiv a transmis că a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fotbalistului, care a evoluat pentru Dinamo începând din ianuarie 2025.

„Mulțumim, Alexandru Pop!”, a transmis Dinamo, în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Potrivit ProSport, Alexandru Pop a început campionatul ca titular în atac, alături de Alex Musi, însă ulterior și-a pierdut locul în echipă. Pe fondul ofertei primite de Dinamo, atacantul a preferat să plece în Israel.

Transferul în prima ligă din Israel a reprezentat o soluție potrivită atât pentru fotbalist, care își dorește să joace mai mult, cât și pentru bugetul clubului, potrivit sursei citate.

Acesta a ratat meciul decisiv de la barajul pentru Conference League, împotriva rivalilor de la FCSB, fiindcă partida a coincis cu data propriei nunți. Alegerea sa personală a stârnit furia și reproșurile întregii suflării dinamoviste.

Noua sa echipă, Kiryat Shmona, ocupă locul 7 în campionatul Israelului și era în căutarea unui atacant după plecarea peruanului Adrian Ugarizza la Hapoel Beer Sheva, pentru suma de 750.000 de euro.

„Sosit în ianuarie 2025 la clubul nostru, Alex a bifat un număr total de 67 de meciuri, timp în care a reușit să înscrie 6 goluri și să ofere 3 pase decisive”, au transmis reprezentanții lui Dinamo.

Clubul Dinamo București a transmis atacantului mulțumiri pentru perioada petrecută la echipă și pentru modul în care s-a implicat în activitatea formației.

„În sezonul recent încheiat, Alex a contribuit la parcursul bun al echipei, reușitele sale asigurând puncte importante pentru clubul nostru”, se arată în mesajul publicat de Dinamo.

„Îi dorim mult succes mai departe în cariera sa de jucător și-i mulțumim pentru profesionalismul, efortul și dedicarea de care a dat dovadă la Dinamo!”, a transmis clubul.

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