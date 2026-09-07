De la „Vrei să fii milionar?” la Liga Campionilor. Povestea spectaculoasă a lui Valdas Dambrauskas, antrenorul lui Sabah

Joi, Valdas Dambrauskas va păși pe Old Trafford în calitate de antrenor al formației Sabah, într-un meci din Liga Campionilor. Pentru tehnicianul lituanian, momentul are o semnificație aparte: în urmă cu aproximativ 20 de ani își făcea primii pași în antrenorat la școala de fotbal a lui Manchester United, relatează BBC Sport.

„Este dincolo de orice mi-aș fi putut imagina. Să trec prin acel tunel și să ies pe acel teren”, a declarat Dambrauskas pentru BBC.

„Am fost de multe ori pe Old Trafford împreună cu copiii, iar acum voi veni acolo ca antrenor”.

Povestea lui Dambrauskas începe însă cu mult înainte de cariera de antrenor și include o apariție la versiunea lituaniană a emisiunii „Vrei să fii milionar?”, mai multe slujbe ocazionale și opt ani de muncă în Anglia.

Banii de la „Vrei să fii milionar?”, investiți în cariera de antrenor

În 2002, Dambrauskas a participat la versiunea lituaniană a emisiunii „Vrei să fii milionar?” și a câștigat 4.000 de litas, aproximativ 725 de lire sterline.

Suma reprezenta atunci echivalentul a aproximativ șase salarii medii în Lituania.

Dambrauskas a folosit banii pentru a se muta la Londra și pentru a urma cursuri de antrenorat.

„Acum toată lumea reține doar această parte, cea despre bani. Dar da, povestea este adevărată”, a spus el.

„Ideea mea era să încerc să urmez aceste cursuri, să obțin licența și poate, într-o bună zi, să mă întorc în Lituania și să lucrez ca antrenor de fotbal”, a adăugat Dambrauskas.

A ajuns la Londra în august 2002, la vârsta de 25 de ani, cu o viză de student și cu cunoștințe limitate de limba engleză.

În 2004 s-a înscris la un curs de știința sportului și antrenorat la London Metropolitan University. A început apoi să lucreze ca voluntar în proiecte sportive pentru copii defavorizați și ulterior la London Tigers, unde a ajuns să conducă prima echipă.

Dambrauskas a devenit primul lituanian care a obținut o licență UEFA de antrenor prin intermediul London Football Association.

„Am mers la toate cursurile posibile, la toate conferințele și întâlnirile la care puteam ajunge. Oriunde puteam obține informații, cunoștințe sau o diplomă în plus”, a spus tehnicianul.

„Aveam două, trei, uneori chiar patru slujbe”

Prima sa oportunitate la un club profesionist a venit în 2004, când a început să lucreze pentru Manchester United Soccer Schools. A petrecut cinci ani antrenând în cadrul unor programe organizate în Marea Britanie și în Europa.

„A fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla în viață”, a spus Dambrauskas.

După o scurtă perioadă la Fulham, a ajuns la Brentford, însă în paralel a continuat să aibă mai multe slujbe pentru a-și întreține familia.

„Am fost grădinar, om bun la toate, am împărțit ziare, am lustruit podelele într-un pub. Am lucrat în comerț și în dezvoltare sportivă”, a povestit el. „Aveam două, trei, uneori chiar patru slujbe”.

13 trofee câștigate în cinci țări

La sfârșitul anului 2010, Dambrauskas a părăsit Anglia și s-a întors în Lituania, unde a devenit antrenor secund la Ekranas.

După patru ani, a fost numit antrenor la Zalgiris Vilnius, cel mai mare club din Lituania. A câștigat două titluri, trei Cupe ale Lituaniei și două Supercupe în trei sezoane, inclusiv o triplă în 2016.

Au urmat mai multe experiențe în Europa. A câștigat Cupa Letoniei cu RFS, apoi a antrenat Gorica în Croația.

Cu Ludogorets Razgrad a cucerit titlul în Bulgaria și Supercupa, iar ulterior, la Hajduk Split, a câștigat Cupa Croației, primul trofeu al clubului după zece ani.

A mai pregătit OFI Creta în Grecia, Omonia în Cipru și Diosgyori în Ungaria.

În vara anului 2025 a ajuns la Sabah, al zecelea club din cariera sa.

În primul sezon, Dambrauskas a reușit eventul campionat-cupă, iar Sabah a câștigat titlul pentru prima dată în istorie. Tehnicianul a ajuns astfel la 13 trofee cucerite în cinci țări.

Sabah, pentru prima dată în Champions League

Pentru a ajunge în Liga Campionilor, Sabah a trecut de patru tururi preliminare.

Formația a eliminat TNS din Țara Galilor, KuPS din Finlanda, Aarhus din Danemarca și Hapoel Beer-Sheva din Israel.

„Să ajungem în Liga Campionilor este ceva dincolo de orice mi-aș fi putut imagina”, a mai spus Dambrauskas.

„Nu ne-am calificat niciodată în Conference League sau Europa League. Nu trecuserăm niciodată de mai mult de două tururi consecutive într-o competiție, iar acum, dintr-odată, suntem aici”, a adăugat acesta.

Echipa va întâlni Borussia Dortmund, Barcelona și Napoli pe teren propriu și va juca în deplasare cu Villarreal, Manchester United și Arsenal.

„Pentru asta visezi, să joci în această competiție, împotriva acestor echipe”, a subliniat Dambrauskas.