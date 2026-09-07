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Femeile, îndepărtate de la Turnul Eiffel în timpul vizitei unei delegații hinduse. Angajații au protestat

Angajatele de la Turnul Eiffel ar fi fost rugate să se retragă din câmpul vizual în timpul unei vizite private a unei delegații religioase hinduse, incident care a provocat nemulțumiri în rândul personalului și declanșarea unei investigații de către autoritățile din Paris.
Femeile, îndepărtate de la Turnul Eiffel în timpul vizitei unei delegații hinduse. Angajații au protestat
Sursa foto: Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM
Andrei Rachieru
07 sept. 2026, 23:39, Știri externe
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Monumentul a fost închis temporar luni seara, după ce angajații s-au reunit pentru a discuta situația și pentru a cere explicații conducerii.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul unei vizite private a unei delegații formate din aproximativ 100 de persoane, asociate organizației hinduse BAPS (n.r. Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha).

Reprezentanții grupului se aflau în Franța pentru festivități legate de inaugurarea unui templu hindus în suburbia Parisului.

Potrivit reprezentantei sindicale Diane Davoine, citată de Reuters, femeile îndepărtate de la Turnul Eiffel au fost rugate să părăsească temporar posturile de lucru, iar angajați bărbați ar fi fost puși în locul lor pe durata trecerii delegației.

„Pe măsură ce delegația trecea, femeilor li s-a cerut să își părăsească posturile de lucru pentru ca bărbații să le poată lua locul”, a declarat Davoine.

Femeile îndepărtate de la Turnul Eiffel, motiv de protest al angajaților

Situația a provocat tensiuni în rândul personalului, iar angajații au decis luni să organizeze o reuniune cu conducerea companiei care administrează monumentul. Protestul a dus la întârzierea deschiderii Turnului Eiffel.

La baza monumentului au fost afișate anunțuri potrivit cărora deschiderea a fost amânată din „motive operaționale”.

Diane Davoine a declarat că angajații au dorit, pe de o parte, să deschidă un dialog cu conducerea și, pe de altă parte, să se asigure că femeile îndepărtate de la Turnul Eiffel nu vor mai fi tratate în acest mod pe viitor. Potrivit acesteia, conducerea și-a cerut scuze angajaților după incident.

Primarul Parisului anunță o investigație

Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a anunțat că autoritățile vor deschide „cât mai curând posibil” o investigație pentru a stabili exact circumstanțele care au dus la protest.

Edilul a transmis pe rețeaua X că este la curent cu nemulțumirea angajaților și consideră că aceasta este justificată.

„Este urgent să se facă lumină asupra tuturor faptelor care au condus la acest protest”, a transmis Emmanuel Grégoire.

Incidentul în care femeile îndepărtate de la Turnul Eiffel ar fi fost scoase temporar din posturile lor de lucru a atras și reacții politice. Președinta Adunării Naționale a Franței, Yaël Braun-Pivet, a criticat situația și a declarat că nu poate accepta ca femeilor să li se ceară să se dea la o parte pentru a răspunde cerințelor unor vizitatori străini.

Reprezentanții organizației BAPS și ai SETE, compania care administrează Turnul Eiffel, nu au oferit imediat un punct de vedere.

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