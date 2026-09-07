Donald Trump atacă din nou Canada. Președintele american amenință vânzările producătorului canadian de aeronave Bombardier

„Gata cu vânzările Bombardier în Statele Unite”, a exclamat Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth, fără a specifica cum intenționează să realizeze acest lucru. „Dacă vor piața noastră, trebuie să construiască aici și să înceteze să trateze America ca pe o pușculiță”, a adăugat el, relatează Le Figaro.

În ianuarie, el amenințase deja că va retrage certificarea aeronavelor fabricate în Canada, în special a avioanelor Bombardier, și că va impune tarife de „50% pentru toate aeronavele vândute Statelor Unite”, nemulțumit de faptul că Ottawa „refuză” certificările avioanelor americane.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, Canada se află în prima linie a războiului comercial lansat de președintele republican, care dorește în mod repetat să facă din vecinul său nordic „al 51-lea stat” al Statelor Unite.

Cu câteva ore înainte de amenințările sale la adresa Bombardier, publicase și pe Truth Social o hartă pe care steagul american acoperă întreaga Americă de Nord, Mexicul și Caraibe, precum și Groenlanda, un teritoriu autonom danez pe care dorește să îl unească cu Statele Unite.

Tarifele lui Trump intră în vigoare marți

Tarifele canadiene de 15%, 25% sau 50%, care urmează să intre în vigoare marți, afectează bunuri americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, de la oțel și produse lactate la electronice și celuloză și hârtie. Această sumă corespunde „la dolar ”, potrivit Ottawa, valorii produselor canadiene supuse unor tarife americane de 50% începând cu 22 august.

Conflictul comercial dintre cei doi vecini a atins un nivel fără precedent de când premierul canadian Mark Carney a întrerupt negocierile cu Casa Albă pe 21 august. Fostul bancher a acuzat Statele Unite că încearcă să impună un acord „nedrept” și că, în cele din urmă, urmăresc să transforme Canada într-o „filială” și să-i „distrugă” industria, în special sectorul auto.