Prim-ministrul Ucrainei cere soluționarea imediată a crizei privind transportul public din Kiev

Prim-ministrul ucrainean Serhii Koretskyi a anunțat că a convocat o întâlnire de urgență cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai autorităților din Kiev, după mai multe situații în care transportul public din capitală a fost grav perturbat, scrie Kyiv Post.

În urma acestor probleme care au fost semnalate în ultima perioadă, locuitorii au rămas blocați în trafic sau în stații de autobuz aglomerate.

Acesta a prezentat detaliile întâlnirii într-un comunicat transmis luni, 7 septembrie, cerând autorităților locale să ia măsuri pentru ca oamenii să poată ajunge acasă fără întârzieri.

Problemele transportului public au apărut pe fondul alertelor repetate de raid aerian, care au dus la suspendarea serviciilor de metrou în anumite zone ale capitalei în ultimele săptămâni.

„Mă aștept la un răspuns prompt din partea autorităților orașului. Siguranța și confortul oamenilor sunt prioritatea noastră comună și necondiționată.”, a spus Koretskyi.

Săptămâni de perturbări în transportul din Kiev

Declarațiile premierului au venit în aceeași zi în care Kievul a emis, luni seară, un avertisment roșu privind amenințarea cu rachete. Avertizarea a fost emisă în ciuda armistițiului de trei zile anunțat în timpul vizitei trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Cei doi oficiali americani s-au deplasat la Moscova și la Kiev, pentru a discuta despre posibilități de încetare a războiului.

Autoritățile din Kiev au anunțat modificări ale programului de circulație pe timpul nopții. Începând de joi, 10 septembrie, perioada de restricție va fi redusă cu o oră. Noile restricții vor începe la ora 01:00 și se vor încheia la ora 05:00.

„În consecință, programul de funcționare al transportului public din capitală va fi prelungit cu o oră”, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Acesta a precizat că, începând cu ziua de 3 septembrie, a fost aprobată și „circularea transportului de mare tonaj în timpul restricției”.

Consiliul de Apărare al Kievului a adoptat noile măsuri în cadrul unei serii de modificări decise anterior de guvern. Printre acestea se află și introducerea unui sistem de sirene de raid aerian cu două niveluri.

„Economia trebuie să continue să funcționeze, taxele trebuie să continue să intre în buget, iar oamenii trebuie să continue să își primească salariile”, a declarat Koretskyi într-o declarație separată, transmisă pe 3 septembrie.

„Scopul tuturor acestor schimbări este de a proteja oamenii, fără a permite în același timp atacurilor inamice să paralizeze orașele”, a continuat el.

Mai multe autobuze în perioadele în care metroul este oprit

Pentru a reduce problemele provocate de întreruperea serviciilor de metrou, autoritățile locale au fost instruite să crească numărul vehiculelor de transport public de suprafață.

Săptămânal, autoritățile vor analiza măsurile de protecție adoptate și vor ajusta modul de intervenție în funcție de cum vor evolua atacurile lansate de Rusia.