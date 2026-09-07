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Cazare într-un apartament cu trei camere pentru un leu pe lună. Ce se ascunde în spatele anunțului imobiliar

Un anunț imobiliar a devenit viral în Polonia. Conform mesajului, se oferea spre închiriere un apartament mobilat, cu trei camere, pentru prețul de un zlot (aproximativ 1,22 RON). În spatele anunțului se ascundea o problemă imorală.
Cazare într-un apartament cu trei camere pentru un leu pe lună. Ce se ascunde în spatele anunțului imobiliar
Petru Mazilu
07 sept. 2026, 22:38, Social
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Un anunț imobiliar a devenit viral și a stârnit mari controverse în Polonia, conform Nexta. Pe Otodom, unul dintre cele mai mari site-uri poloneze de anunțuri imobiliare, a apărut un anunț pentru închirierea unui apartament cu trei camere pentru doar 1 zlot.

În anunț se spunea că apartamentul din Varșovia are 63 de metri pătrați și este complet mobilat.

Ce se ascundea în spatele anunțului imobiliar

Totuși, în spatele anunțului exista un detaliu foarte neplăcut. Autorul textului este un bărbat de 33 de ani, care se autodenumea „un bărbat de afaceri atrăgător”.

El oferea cazare gratuită și întreținere doar unei eleve sau studente de până la 22 de ani, dispusă să intre într-o relație „permanentă” cu el. La început, bărbatul solicita să îi fie trimis numele și o fotografie.

Anunțul s-a viralizat pe rețelele de socializare. Bărbatul a șters mesajul, dar dezbaterea a continuat.

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