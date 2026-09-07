Doi părinți au stat trei săptămâni lângă patul unui adolescent rănit crezând că este copilul lor. De fapt, fiul lor era mort

O familie din Marea Britanie a trecut printr-o experiență cumplită după ce polițiștii i-au anunțat că fiul lor de 18 ani a supraviețuit unui accident rutier. Potrivit Daily Mail, timp de aproape trei săptămâni, părinții au stat la căpătâiul unui adolescent aflat în comă, convinși că acesta era fiul lor. Apoi au aflat că băiatul murise în accident, iar tânărul din spital era, de fapt, un alt adolescent implicat și el în accidentul rutier.

Joshua Johnson, în vârstă de 18 ani, a murit în urma unui accident produs pe 13 decembrie 2025. În aceeași tragedie și-a pierdut viața și Summer Scott, în vârstă de 17 ani.

Poliția l-a identificat din greșeală pe Joshua drept Trevor Wynn, un alt adolescent de 17 ani aflat în mașină. Trevor supraviețuise accidentului și fusese transportat la spital, unde a fost sedat din cauza rănilor grave.

Părinții au stat trei săptămâni la spital

Familia lui Joshua a fost informată că băiatul lor supraviețuise și se afla în spital. Lee Johnson și soția sa au mers în repetate rânduri la spital și au stat alături de adolescentul inconștient, crezând că este fiul lor.

„Am simțit că, în familie, am trecut prin două decese”, a declarat tatăl lui Joshua, într-o mărturie prezentată la ancheta privind moartea fiului său.

Bărbatul a mai spus că atunci când au aflat adevărul a fost „un șoc uriaș”, pe care familia nu l-a putut înțelege.

Adevărul a ieșit la iveală în ianuarie, după ce adolescentul internat în spital a început să-și recapete cunoștința. Ulterior, verificările medico-legale au confirmat identitatea victimelor, inclusiv prin compararea fișelor dentare.

Cum a fost posibilă confuzia

Ancheta a arătat că, la locul accidentului, polițiștii au găsit mai multe obiecte personale. Printre obiecte se afla un telefon într-o husă care conținea permisul de conducere al lui Joshua. În apropiere a fost găsit un alt telefon, asociat cu Trevor, precum și un card bancar pe numele acestuia.

Polițiștii au contactat-o pe mama lui Trevor, care le-a oferit un card de identificare de la colegiu, precum și detalii despre constituția fizică și încălțămintea fiului său.

Un polițist a dus documentul la morga din Rotherham și a considerat că trupul neidentificat aparținea lui Trevor.

În același timp, adolescentul supraviețuitor fusese transportat la spital. Personalul medical a primit informația că acesta era Joshua și a comparat fotografia de pe permisul său de conducere cu tânărul aflat pe patul de spital. Identificarea s-a dovedit ulterior a fi greșită.

Confuzia a provocat o anchetă și modificări de procedură

Eroarea de identificare este investigată de Independent Office for Police Conduct (IOPC), organismul care verifică activitatea poliției britanice.

Instituția a transmis că este clar că „ceva a mers foarte prost”, iar consecințele pentru cele două familii au fost devastatoare.

Poliția din regiunea în care s-a produs accidentul și-a revizuit procedurile de identificare.