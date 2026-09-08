Jaf pe Riviera Franceză: patru opere de artă au fost furate din muzeul dedicat lui Renoir. Hoții au abandonat una în timp ce fugeau

Doi hoți au pătruns în clădire și au furat patru opere de artă, însă fuga lor nu a decurs conform planului: una dintre lucrări a fost abandonată în timp ce suspecții încercau să scape de poliție. Potrivit The Guardian, operele furate au o valoare estimată la 9 milioane de euro, potrivit administrației locale din Cagnes-sur-Mer.

Jaful a avut loc înainte de ora 6.00

Cei doi suspecți au pătruns în muzeu cu puțin timp înainte de ora 6.00, potrivit primarului orașului Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson. Sistemul de supraveghere video al orașului i-a surprins pe cei doi, iar poliția a pornit în urmărirea lor. În timpul fugii, hoții au abandonat una dintre cele patru opere pe care le luaseră din muzeu.

Celelalte trei lucrări au fost însă scoase din clădire, iar autoritățile continuă operațiunea pentru identificarea și recuperarea lor. Primarul Bryan Masson a declarat că suspecții au fost observați cu ajutorul camerelor de supraveghere și că au reușit să scape de polițiști.

Un nou jaf care readuce în atenție vulnerabilitatea muzeelor

Incidentul are loc într-un moment în care furturile de opere de artă din Europa sunt din nou în vizorul autorităților. Europol a avertizat recent că jafurile de artă au devenit mai violente și că, în locul unor grupări specializate care operau în trecut, sunt implicate tot mai mult grupări ad-hoc și persoane recrutate inclusiv prin intermediul rețelelor sociale. Astfel, jaful de la Cagnes-sur-Mer se înscrie într-o serie de incidente care au alimentat îngrijorările privind securitatea muzeelor europene.

Louvre, precedentul care a șocat Franța

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple recente este jaful de la Muzeul Luvru din Paris, din octombrie 2025. Atunci, hoții au amenințat agenți de pază și vizitatori și au furat bijuterii evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, printre acestea aflându-se și tiara împărătesei Eugénie.

Europol a indicat ulterior jaful de la Luvru drept un exemplu relevant pentru noua tendință observată în furturile de artă din Europa.

Deocamdată, autoritățile franceze nu au oferit detalii despre identitatea suspecților și nici despre natura exactă a celor patru opere furate. Ancheta continuă, iar camerele de supraveghere ar putea reprezenta una dintre principalele surse de informații pentru identificarea celor doi hoți.