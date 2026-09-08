Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni: toamna începe cu temperaturi peste normal. Ce arată estimările ANM până în octombrie

Prognoza, actualizată de Administrația Națională de Meteorologie la 7 septembrie, acoperă perioada 7 septembrie – 5 octombrie și este realizată pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Prima săptămână: mai cald în vest, sud-vest și centru

În perioada 7-14 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni în regiunile vestice, sud-vestice, centrale și la munte. În est și sud-est, valorile termice sunt estimate să fie apropiate de cele normale.

Așadar, începutul intervalului nu aduce o încălzire uniformă în toată țara, însă cea mai mare parte a României se află sub influența unei tendințe termice mai calde decât normalul.

La capitolul precipitații, estimarea este mult mai echilibrată: regimul pluviometric ar urma să fie în jurul celui normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

A doua săptămână: temperaturile cresc peste normal în toată țara

Între 14 și 21 septembrie, semnalul termic devine mai clar. Temperaturile medii sunt prognozate să fie ușor mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu cele mai mari abateri în vest și sud-vest.

În schimb, precipitațiile ar putea fi ceva mai puține decât în mod obișnuit în vestul și nord-vestul țării. În restul regiunilor, cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de normal.

Este, prin urmare, săptămâna în care prognoza indică simultan o tendință termică mai caldă la nivel național și un posibil deficit de precipitații în anumite zone.

A treia săptămână: căldura peste normal se menține

Pentru perioada 21 – 28 septembrie, estimarea ANM păstrează aceeași tendință. Temperatura medie a aerului ar urma să fie ușor mai ridicată decât valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară.

La precipitații, situația se schimbă însă în anumite zone. Regimul pluviometric este estimat ca ușor excedentar, local, în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul țării cantitățile ar urma să fie apropiate de cele normale.

Final de septembrie și început de octombrie: din nou temperaturi peste normal

Ultimul interval analizat, 28 septembrie – 5 octombrie, păstrează semnalul unei toamne mai calde decât media. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării.

În ceea ce privește precipitațiile, estimarea este din nou apropiată de normal, fără un semnal pentru un deficit sau exces generalizat la nivel național.

Prognoza, explicată pe scurt

Privită în ansamblu, estimarea are un element care iese clar în evidență: în fiecare dintre cele patru săptămâni analizate apare un semnal pentru temperaturi cel puțin ușor peste valorile normale în o mare parte sau în totalitatea României. Asta nu înseamnă însă că fiecare zi din următoarea lună va fi caldă sau că nu vor exista episoade reci.

Prognoza pe patru săptămâni lucrează cu medii săptămânale și abateri față de perioada de referință 2006 – 2025. Chiar documentul ANM precizează că fenomenele extreme cu durată scurtă nu pot fi prognozate prin acest produs.

Cu alte cuvinte, pot exista în continuare zile cu ploi, scăderi bruște ale temperaturii sau alte schimbări ale vremii, chiar dacă media unei săptămâni rămâne peste normal.

La nivel pluviometric, prognoza nu indică o singură tendință pentru întreaga perioadă.

Prima săptămână este estimată ca normală în toată țara. În a doua săptămână apare un posibil deficit în vest și nord-vest. În a treia, sud-vestul poate avea cantități ușor excedentare, iar pentru ultima săptămână prognoza indică valori apropiate de normal în toate regiunile.

Prin urmare, dacă există un mesaj general care poate fi desprins din estimarea pentru următoarea lună, acesta este mai degrabă cel termic decât cel pluviometric.

Toamna începe, astfel, cu o perspectivă de temperaturi peste normal, în special în vestul și sud-vestul țării, iar această tendință este menținută în estimările ANM până la începutul lunii octombrie.