De la o extremă la alta. Cum va fi vremea până pe 20 septembrie

Temperaturile vor crește în primele zile ale săptămânii, iar în unele regiuni vor ajunge din nou la valori de caniculă. De joi, vremea se va răci semnificativ în vestul țării, iar ulterior scăderea temperaturilor se va resimți și în celelalte regiuni. Aversele vor cuprinde treptat mare parte din țară, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În Banat, maximele vor ajunge la 33-34 de grade, iar pe 9 și 10 septembrie vremea va fi pe alocuri caniculară. Din 11 septembrie, valorile diurne vor coborî spre 24-26 de grade. În aceeași perioadă, ploile se vor extinde, iar ulterior vor mai fi posibile precipitații slabe.

Caniculă în vest, apoi temperaturile scad

Și în Crișana vremea se va încălzi, cu maxime medii de 30-33 de grade și condiții izolate de caniculă la câmpie pe 9 septembrie. Între 11 și 15 septembrie, temperaturile vor coborî semnificativ, până la medii de 23-25 de grade. În această regiune, aversele vor fi mai extinse în 11 și 12 septembrie.

În Transilvania, maximele vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade pe 9 și 10 septembrie, în special în vestul și nord-vestul regiunii. Ulterior, acestea vor scădea la 22-24 de grade. Aversele vor cuprinde arii mai extinse în 12 și 13 septembrie, iar ploi slabe sunt posibile și în zilele următoare.

Maramureșul va avea o evoluție asemănătoare. Maximele vor urca până spre 30 de grade pe 9 și 10 septembrie, după care vor coborî la 22-24 de grade. Între 11 și 12 septembrie sunt prognozate averse pe arii mai extinse.

Ploile ajung și în Moldova, Muntenia și Oltenia

Pentru Moldova, ANM estimează temperaturi de aproximativ 28 de grade pe 9 și 10 septembrie, urmate de o scădere până la 22-23 de grade în 12-13 septembrie. În a doua săptămână, maximele se vor menține în general între 24 și 26 de grade. Aversele vor fi mai extinse în 12 și 13 septembrie.

Muntenia va avea maxime de aproximativ 31 de grade în perioada 9-11 septembrie. Între 12 și 16 septembrie, valorile vor coborî spre 25-26 de grade, iar în intervalul 12-14 septembrie sunt prognozate averse locale, izolat moderate cantitativ.

O vreme călduroasă este prognozată și în Oltenia, unde maximele vor ajunge la 30-32 de grade în perioada 8-12 septembrie. Ulterior, se va răci, cu valori diurne de 25-26 de grade. Aversele sunt așteptate în special între 12 și 14 septembrie.

Cum va fi vremea la mare și la munte

În Dobrogea, temperaturile vor avea variații mici în următoarele două săptămâni. Pe litoral, maximele vor fi de 25-26 de grade, iar în partea continentală a regiunii vor ajunge la 27-28 de grade. Probabilitatea de averse locale va fi mai ridicată pe 13 și 14 septembrie.

La munte, temperaturile maxime vor urca până în jurul a 20 de grade pe 9 și 10 septembrie, după care răcirea va fi accentuată. Între 12 și 16 septembrie sunt estimate maxime medii de numai 12-14 grade. Aversele vor fi mai extinse în 12 și 13 septembrie, iar ploi slabe vor mai fi posibile până spre finalul intervalului.

Litoralul rămâne astfel o opțiune pentru o escapadă de sfârșit de vară, în timp ce la munte cei care pleacă în această perioadă trebuie să se pregătească pentru o răcire accentuată și episoade de ploaie.