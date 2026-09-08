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Cum avansează lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. CNI prezintă stadiul șantierului

Lucrările la noul Stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești avansează, potrivit Companiei Naționale de Investiții.
Cum avansează lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. CNI prezintă stadiul șantierului
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Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești. Sursa foto: Facebook/CNI
Iulian Moşneagu
08 sept. 2026, 09:16, Social
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Compania Națională de Investiții a anunțat marți că lucrările se desfășoară în toate zonele șantierului.

„De la fundații la primele elemente care dau formă viitoarelor tribune alb-violete. Pe șantierul Stadionului «Nicolae Dobrin» din Pitești, lucrările avansează în toate zonele, iar forma viitoarei arene devine tot mai vizibilă odată cu ridicarea elementelor structurale”, a transmis CNI într-o postare pe Facebook.

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La Peluza Nord, aproximativ 99% dintre stâlpi sunt deja executați.

În zona Tribunei Est, fundațiile au fost finalizate, iar lucrările la stâlpi au ajuns la un stadiu de aproximativ 96%.

În zona destinată parcării continuă lucrările la placa peste subsol și la finalizarea stâlpilor.

Totodată, în partea de sud a stadionului și în colțurile arenei se lucrează la fundații, la structura verticală și la umpluturile dintre fundații.

„Este un progres care se vede de la o etapă la alta și care, treptat, începe să dezvăluie dimensiunea unui proiect important pentru municipiul Pitești și pentru infrastructura sportivă din România”, a transmis Compania Națională de Investiții.

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