Cum avansează lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. CNI prezintă stadiul șantierului

Compania Națională de Investiții a anunțat marți că lucrările se desfășoară în toate zonele șantierului.

„De la fundații la primele elemente care dau formă viitoarelor tribune alb-violete. Pe șantierul Stadionului «Nicolae Dobrin» din Pitești, lucrările avansează în toate zonele, iar forma viitoarei arene devine tot mai vizibilă odată cu ridicarea elementelor structurale”, a transmis CNI într-o postare pe Facebook.

La Peluza Nord, aproximativ 99% dintre stâlpi sunt deja executați.

În zona Tribunei Est, fundațiile au fost finalizate, iar lucrările la stâlpi au ajuns la un stadiu de aproximativ 96%.

În zona destinată parcării continuă lucrările la placa peste subsol și la finalizarea stâlpilor.

Totodată, în partea de sud a stadionului și în colțurile arenei se lucrează la fundații, la structura verticală și la umpluturile dintre fundații.

„Este un progres care se vede de la o etapă la alta și care, treptat, începe să dezvăluie dimensiunea unui proiect important pentru municipiul Pitești și pentru infrastructura sportivă din România”, a transmis Compania Națională de Investiții.