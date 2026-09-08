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Se redeschide punctul de recoltare a sângelui de la Spitalul Floreasca | Programul pentru donatori

De azi, 8 septembrie 2026, se redeschide punctul de recoltare a sângelui de la Spitalul Floreasca. Pot fi preluați zilnic 30 - 40 de donatori, fără programare, în ordinea sosirii.
Se redeschide punctul de recoltare a sângelui de la Spitalul Floreasca | Programul pentru donatori
Luiza Moldovan
08 sept. 2026, 09:31, Social
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Bucureștenii pot dona din nou sânge la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, unde Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București redeschide, de marți, 8 septembrie, punctul fix de recoltare.

Punctul va funcționa de luni până vineri, între orele 07:30 și 12:30.

Pot dona zilnic aproximativ 30-40 de persoane.

Din 2025 a crescut numărul de donări

Redeschiderea are loc în contextul unei creșteri a numărului de recoltări, potrivit unei comunicări a Centrului.

În primul semestru din 2026, Centrul de Transfuzie București a înregistrat 31.930 de proceduri, cu 3,4% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

În 2025, la Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București au fost realizate 62.000 de donări, cu aproximativ 2.000 mai multe decât în 2024.

Numărul donatorilor unici a ajuns la 44.565

Centrul de Transfuzie București este cel mai mare centru de profil din România și deservește peste 70 de spitale publice și private.

În Capitală mai există puncte fixe de recoltare la Spitalul Universitar de Urgență și la Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”.

Punctul de la Floreasca este deschis de luni până vineri, între 07:30 și 12:30.

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