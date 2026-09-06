Performanță incredibilă în Formula 1. Kimi Antonelli câștigă la Monza, după ce a plecat al 19-lea

Antonelli a reușit o revenire impresionantă pe circuitul de la Monza. El a devenit primul pilot italian care câștigă Marele Premiu al Italiei la Monza după anul 1966.

Italianul a preluat conducerea în ultimele tururi în fața coechipierului său, George Russell, și a rezistat presiunii exercitate până la final. Cu un tur înainte de încheierea cursei, avantajul lui Antonelli era de 1,8 secunde.

Russell a încercat să recupereze în ultimul tur și a stabilit cel mai bun timp personal pe un sector, însă nu a mai putut amenința victoria lui Antonelli. Diferența a scăzut la 1,2 secunde, dar pilotul britanic nu a mai avut disponibil modul „Overtake”, astfel că italianul a putut controla finalul cursei.

Victoria are o importanță majoră și în lupta pentru titlul mondial. Antonelli plecase de pe locul 19 și era considerat inițial în situația de a limita pierderile în clasamentul campionatului, însă succesul de la Monza i-a permis să-și mărească avantajul în fața lui Russell.

Este a doua performanță de genul acesta din istoria Formulei 1, după succesul lui John Watson, câștigător de pe locul 22 în 1983.

„Nu mă așteptam la asta. Este incredibil. Sunt atât de fericit. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată că voi fi aici astăzi. Am reușit să o facem și sunt foarte, foarte fericit”, a declarat Antonelli după cursă.

Max Verstappen (Red Bull) a ocupat locul al treilea, fără să poată ține pasul cu cei doi piloți Mercedes în lupta pentru victorie.

În spatele podiumului, au încheiat cei doi piloți McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Lewis Hamilton, de la Ferrari, a încheiat al șaselea, în condițiile în care coechipierul său, Charles Leclerc, a abandonat în primele tururi, după o ieșire în decor.