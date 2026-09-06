Prima pagină » Sport » Performanță incredibilă în Formula 1. Kimi Antonelli câștigă la Monza, după ce a plecat al 19-lea

Performanță incredibilă în Formula 1. Kimi Antonelli câștigă la Monza, după ce a plecat al 19-lea

Italianul Kimi Antonelli a obținut o victorie spectaculoasă în Marele Premiu al Italiei de Formula 1, etapa a 13-a a sezonului 2026, desfășurat duminică la Monza, după ce a plecat de pe poziția a 19-a a grilei de start. Își consolidează, astfel, prima poziție din clasamentul general al piloților.
Performanță incredibilă în Formula 1. Kimi Antonelli câștigă la Monza, după ce a plecat al 19-lea
sursă foto: Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
06 sept. 2026, 18:11, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Antonelli a reușit o revenire impresionantă pe circuitul de la Monza. El a devenit primul pilot italian care câștigă Marele Premiu al Italiei la Monza după anul 1966.

Italianul a preluat conducerea în ultimele tururi în fața coechipierului său, George Russell, și a rezistat presiunii exercitate până la final. Cu un tur înainte de încheierea cursei, avantajul lui Antonelli era de 1,8 secunde.

Russell a încercat să recupereze în ultimul tur și a stabilit cel mai bun timp personal pe un sector, însă nu a mai putut amenința victoria lui Antonelli. Diferența a scăzut la 1,2 secunde, dar pilotul britanic nu a mai avut disponibil modul „Overtake”, astfel că italianul a putut controla finalul cursei.

Victoria are o importanță majoră și în lupta pentru titlul mondial. Antonelli plecase de pe locul 19 și era considerat inițial în situația de a limita pierderile în clasamentul campionatului, însă succesul de la Monza i-a permis să-și mărească avantajul în fața lui Russell.

Este a doua performanță de genul acesta din istoria Formulei 1, după succesul lui John Watson, câștigător de pe locul 22 în 1983.

„Nu mă așteptam la asta. Este incredibil. Sunt atât de fericit. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată că voi fi aici astăzi. Am reușit să o facem și sunt foarte, foarte fericit”, a declarat Antonelli după cursă.

Max Verstappen (Red Bull) a ocupat locul al treilea, fără să poată ține pasul cu cei doi piloți Mercedes în lupta pentru victorie.

În spatele podiumului, au încheiat cei doi piloți McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Lewis Hamilton, de la Ferrari, a încheiat al șaselea, în condițiile în care coechipierul său, Charles Leclerc, a abandonat în primele tururi, după o ieșire în decor.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Victoria Stoiciu intervine în scandalul Călin Georgescu: Biserica Ortodoxă ar putea juca un rol crucial în denunțarea șarlatanilor politici
Gandul
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Cancan
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Lucrezi în weekend? Ce drepturi ai în 2026. Angajatorul trebuie să îți acorde aceste beneficii
CSID
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia