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Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, înainte de duelul cu U Cluj: Vedeta noastră este echipa

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, duminică, înaintea meciului cu Universitatea Cluj, că mai mulți jucători sunt incerți și a subliniat că formația sa trebuie să se bazeze pe forța colectivă.
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, înainte de duelul cu U Cluj: Vedeta noastră este echipa
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 sept. 2026, 18:35, Sport
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„Nu am avut prea mult timp să pregătim meciul, dar jucătorii lucrează foarte bine și sunt concentrați. Avem câteva probleme, sunt unii jucători despre care încă nu știm dacă pot evolua sau nu. Mâine dimineață vom lua deciziile”, a declarat tehnicianul portughez Filipe Coelho, la conferința de presă premergătoare jocului de luni.

Coelho a precizat, însă, că Universitatea Craiova va alinia cel mai bun unsprezece disponibil.

„Cu siguranță vom alinia cel mai bun unsprezece. Nu avem vedete. Vedeta noastră este echipa. Trebuie să fim împreună și aceasta este maniera în care trebuie să abordăm meciul. Nu contează care sunt jucătorii care se află pe teren, trebuie să facem tot ce putem mai bine”, a afirmat antrenorul.

Universitatea Craiova revine pe teren propriu după trei partide consecutive disputate în deplasare.

„Este bine să jucăm din nou acasă, alături de suporterii noștri, după ce am avut trei meciuri în deplasare. Ne este dor de casă, ne este dor de stadionul nostru. Vom fi pregătiți să întâlnim o echipă bună”, a spus portughezul.

Tehnicianul a avertizat că Universitatea Cluj este mai puternică decât în sezonul trecut.

„Cred că sunt mai puternici decât înainte. Au adus jucători noi, au acum mai multe soluții. Dar trebuie să ne concentrăm asupra noastră, asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem. Pot schimba și sistemul, așa că va fi dificil. Cu siguranță vom fi pregătiți să-i înfruntăm. (…) Și noi suntem o echipă puternică”, a explicat Coelho.

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au fost protagonistele sezonului trecut, încheind pe primele două locuri în campionat și jucând, de asemenea, și finala Cupei României. Cele două s-au întâlnit deja și în acest sezon, în Supercupa României. Universitatea Craiova a câștigat toate disputele.

Meciul este programat în încheierea etapei a 8-a, luni, de la ora 20:30.

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