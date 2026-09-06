Prima pagină » Sport » Wout van Aert câștigă etapa a 15-a din La Vuelta, scurtată din cauza caniculei. Enric Mas rămâne lider la general

Wout van Aert câștigă etapa a 15-a din La Vuelta, scurtată din cauza caniculei. Enric Mas rămâne lider la general

Ciclistul belgian Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike) a câștigat duminică etapa a 15-a a Turului ciclist al Spaniei (La Vuelta), desfășurată între Palma del Río și Córdoba, după ce organizatorii au redus traseul de la 189,7 la 110,2 kilometri din cauza temperaturilor extreme.
Wout van Aert câștigă etapa a 15-a din La Vuelta, scurtată din cauza caniculei. Enric Mas rămâne lider la general
sursă foto: Jan Woitas/dpa
Petre Apostol
06 sept. 2026, 18:56, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Van Aert s-a impus la capătul unei etape în care victoria s-a decis în evadare. Belgianul a trecut primul linia de sosire în fața italianului Lorenzo Romele și a belgianului Thibau Nys, după ce cei cinci rutieri rămași în frunte au intrat împreună în ultimii kilometri.

Nys a lansat sprintul final, dar a pornit prea devreme. Van Aert a rămas în roata sa și a accelerat în ultimii metri, depășindu-l pe belgian și obținând a doua sa victorie în actuala ediție a Vueltei. Romele a ocupat locul secund.

Victoria vine la numai două zile după ce Van Aert s-a impus în etapa a 13-a, de la Almuñécar la Loja, tot dintr-o acțiune ofensivă în final.

Etapă scurtată cu aproape 80 de kilometri

Etapa a 15-a trebuia să măsoare 189,7 kilometri, însă organizatorii au activat protocolul pentru condiții meteorologice extreme ca urmare a temperaturilor prognozate de peste 40 de grade Celsius la Córdoba.

Traseul a fost redus la 110,2 kilometri, iar startul a fost programat mai târziu, la ora locală 15:00. Modificarea a avut ca obiectiv protejarea sănătății cicliștilor în condițiile caniculei din sudul Spaniei.

În ciuda scurtării, etapa a rămas una dificilă, cu mai multe porțiuni în urcare și un final favorabil rutierilor care au reușit să se desprindă din pluton.

Evadarea a avut succes, iar grupul principal nu a mai reușit să recupereze diferența. Cu aproximativ 30 de kilometri înainte de sosire, plutonul era deja redus numeric, iar mai mulți rutieri au încercat atacuri individuale, însă cicliștii implicați în lupta pentru clasamentul general au rămas împreună.

Mas își păstrează tricoul roșu

Liderul clasamentului general, spaniolul Enric Mas (Movistar), a încheiat etapa în pluton, la aproximativ două minute și 40 de secunde după Van Aert. Astfel, el și-a păstrat tricoul roșu și avantajul de 2 minute și șase secunde față de Felix Gall, al doilea clasat, în ierarhia generală.

Primele zece poziții ale clasamentului general nu s-au modificat după etapa de duminică.

Urmează o zi de pauză, luni, înaintea reluării competiției marți, cu etapa a 16-a, între Cortegana și Palos de la Frontera.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Ce decizii se vor lua pentru apărarea României
Gandul
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Cancan
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Lucrezi în weekend? Ce drepturi ai în 2026. Angajatorul trebuie să îți acorde aceste beneficii
CSID
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia