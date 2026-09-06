Wout van Aert câștigă etapa a 15-a din La Vuelta, scurtată din cauza caniculei. Enric Mas rămâne lider la general

Van Aert s-a impus la capătul unei etape în care victoria s-a decis în evadare. Belgianul a trecut primul linia de sosire în fața italianului Lorenzo Romele și a belgianului Thibau Nys, după ce cei cinci rutieri rămași în frunte au intrat împreună în ultimii kilometri.

Nys a lansat sprintul final, dar a pornit prea devreme. Van Aert a rămas în roata sa și a accelerat în ultimii metri, depășindu-l pe belgian și obținând a doua sa victorie în actuala ediție a Vueltei. Romele a ocupat locul secund.

Victoria vine la numai două zile după ce Van Aert s-a impus în etapa a 13-a, de la Almuñécar la Loja, tot dintr-o acțiune ofensivă în final.

Etapă scurtată cu aproape 80 de kilometri

Etapa a 15-a trebuia să măsoare 189,7 kilometri, însă organizatorii au activat protocolul pentru condiții meteorologice extreme ca urmare a temperaturilor prognozate de peste 40 de grade Celsius la Córdoba.

Traseul a fost redus la 110,2 kilometri, iar startul a fost programat mai târziu, la ora locală 15:00. Modificarea a avut ca obiectiv protejarea sănătății cicliștilor în condițiile caniculei din sudul Spaniei.

În ciuda scurtării, etapa a rămas una dificilă, cu mai multe porțiuni în urcare și un final favorabil rutierilor care au reușit să se desprindă din pluton.

Evadarea a avut succes, iar grupul principal nu a mai reușit să recupereze diferența. Cu aproximativ 30 de kilometri înainte de sosire, plutonul era deja redus numeric, iar mai mulți rutieri au încercat atacuri individuale, însă cicliștii implicați în lupta pentru clasamentul general au rămas împreună.

Mas își păstrează tricoul roșu

Liderul clasamentului general, spaniolul Enric Mas (Movistar), a încheiat etapa în pluton, la aproximativ două minute și 40 de secunde după Van Aert. Astfel, el și-a păstrat tricoul roșu și avantajul de 2 minute și șase secunde față de Felix Gall, al doilea clasat, în ierarhia generală.

Primele zece poziții ale clasamentului general nu s-au modificat după etapa de duminică.

Urmează o zi de pauză, luni, înaintea reluării competiției marți, cu etapa a 16-a, între Cortegana și Palos de la Frontera.