Jakob Omrzel câștigă etapa a 12-a din La Vuelta. Enric Mas își consolidează poziția de lider în clasamentul general

Omrzel s-a impus după 4 ore, 29 de minute și 53 de secunde, fiind urmat de spaniolul Urko Berrade Fernandez (Kern Pharma), la 1 minut și 56 de secunde, și de coechipierul său Santiago Buitrago, la 2 minute și 13 secunde.

Enric Mas a trecut linia de sosire pe locul șase, la 2 minute și 56 de secunde de Omrzel.

Mas a atacat din grupul favoriților pe ultimii kilometri și a reușit să câștige timp față de principalii săi urmăritori în clasamentul general.

Mas conduce acum cu un timp total de 40 de ore, 31 de minute și 51 de secunde, având un avantaj de 1 minut și 45 de secunde față de Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ocupantul locului secund.

Pe poziția a treia se află Felix Gall (Decathlon CMA CGM), la 2 minute și 6 secunde de Mas, în timp ce Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) este al patrulea, la 3 minute și 53 de secunde.

Câștigătorul etapei, Jakob Omrzel, a urcat pe poziția a șasea în clasamentul general, la 4 minute și 59 de secunde de lider.

Roglic, Gall și Carapaz au sosit împreună în etapa de joi, la 3 minute și 23 de secunde de Omrzel.

În clasamentul pe puncte, belgianul Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) rămâne lider, cu 194 de puncte. Santiago Buitrago conduce clasamentul cățărătorilor, cu 52 de puncte, în timp ce Oscar Onley își păstrează poziția de lider al clasamentului tinerilor.