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Wout van Aert câștigă etapa a 13-a din La Vuelta, a patra victorie din carieră în Turul Spaniei

Ciclistul belgian Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a câștigat, vineri, etapa a 13-a a La Vuelta (Turul Spaniei), după un sprint final cu francezul Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Purtător al tricoului verde, Van Aert obține al patrulea succes din carieră în Turul Spaniei.
Wout van Aert câștigă etapa a 13-a din La Vuelta, a patra victorie din carieră în Turul Spaniei
sursă foto: Jasper Jacobs/Belga/dpa
Petre Apostol
04 sept. 2026, 18:32, Sport
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Van Aert și Paret-Peintre au atacat cu aproximativ 3,5 kilometri înainte de sosire din evadare și au reușit să păstreze un avantaj de câteva secunde față de urmăritori. Belgianul a controlat apoi finalul și a obținut prima victorie a sa în această ediție a Turului Spaniei, după cele trei succese înregistrate în 2024.

Cele mai multe victorii de etapă într-un Mare Tur, belgianul le are în Turul Franței, cu 10 succese.

Britanicul Matthew Brennan, coechipierul lui Van Aert, a ocupat locul al treilea, sosind la 24 de secunde în urma acestuia.

Etapa s-a desfășurat între Almunecar și Loja, pe o distanță de 192,8 kilometri, pe un traseu .

În clasamentul general, nu s-au petrecut modificări la vârf. Spaniolul Enric Mas (Movistar) își păstrează tricoul roșu de lider, cu timpul total de 40 de ore, 31 de minute și 51 de secunde.

Slovenul Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) ocupă locul secund, la 1 minut și 45 de secunde, iar austriacul Felix Gall (Decathlon CMA CGM) este al treilea, la 2 minute și 6 secunde.

Van Aert este lider în clasamentul pe puncte și poartă tricoul verde, cu 194 de puncte. Clasamentul cățărătorilor este condus de columbianul Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), cu 52 de puncte, acesta fiind purtătorul tricoului alb cu buline.

În clasamentul tinerilor, lider este britanicul Oscar Onley (Picnic PostNL), el fiind purtătorul tricoului alb.

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