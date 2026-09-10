Formula 1 duce la creșterea prețurilor la cazări în Madrid. Până la 20.000 de euro în apropierea circuitului

Madridul se pregătește pentru Marele Premiu al Spaniei cu o competiție paralelă cu cea sportivă, cea a creșterii prețurilor la cazare.

Creștere record a prețurilor

Concursul, care va avea loc între 11 și 13 septembrie pe circuitul Madring, a dus la o creștere vertiginosă a costurilor la cazări în zonele apropiate de pistă. Creșterile sunt înregistrate și în unele dintre cele mai exclusiviste cartiere din centrul orașului, potrivit Euronews.

În ultimele săptămâni, s-au găsit locuințe de închiriat în Valdebebas, unde se află circuitul, lângă Ifema, la prețuri care ajung până la 20.000 de euro pentru sejururi de doar câteva zile.

În unele cazuri, proprietarii au restricționat în mod explicit disponibilitatea pe perioada cursei.

Creșterea este deosebit de izbitoare în comparație cu prețurile obișnuite din zonă. Unele dintre aceste proprietăți au prețuri de câteba ori mai mari decât ale unei chirii lunare standard. În acest cartier, este de obicei în jur de 2.500 de euro pe lună.

Proprietarii profită de cererea intensă concentrată într-un singur weekend, potrivit sursei citate.

Prețuri uriașe și pentru locurile de parcare

Presiunea asupra cazării se extinde chiar și asupra locurilor de parcare. În Valdebebas, au fost înregistrate oferte de până la 500 de euro pentru un loc de garaj pentru weekendul acesta.

Peste 120.000 de bilete au fost deja vândute pentru Marele Premiu al Spaniei. Conform estimărilor organizatorilor, peste 80.000 de spectatori vor călători din afara regiunii Madrid, inclusiv aproximativ 45.000 din alte țări.

Proximitatea față de circuit a devenit unul dintre punctele forte ale proprietăților oferite. Multe proprietăți evidențiază avantajul de a merge pe jos până la circuit, de a avea vedere la pistă sau de a putea evita problemele de transport care vor apărea în timpul cursei.

Potrivit agenților imobiliari consultați de presa locală, o mare parte din această cerere provine din partea echipelor și sponsorilor, precum și din partea personalului organizatoric și a clienților VIP. Acestea sunt persoane cu o putere de cumpărare mult mai mare decât majoritatea spectatorilor, mai arată sursa citată.