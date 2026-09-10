Drumul Expres Focșani – Brăila, proiect de 4,3 miliarde de lei aflat în prezent în etapa de proiectare, va fi primul drum expres din România construit cu benzi de urgență propriu-zise, cu aceeași lățime de 2,5 metri ca cele de pe autostrăzi, după modificarea în această vară a normativului tehnic pentru drumurile expres.

Schimbarea vine după ce Ministerul Transporturilor a modificat standardele de proiectare pentru această categorie de șosele, în urma problemelor de siguranță constatate pe drumurile expres deja date în circulație, în special pe DEx12 Craiova – Pitești. Noul profil prevede lărgirea platformei drumului de la 21,5 metri la 23 de metri, astfel încât fiecare sens să beneficieze de o bandă de staționare de urgență de 2,5 metri.

Modificarea a fost oficializată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 612 din 17 iunie 2026, publicat în Monitorul Oficial la 30 iunie. Ordinul modifică normele tehnice aprobate în 2017 și introduce noul profil pentru drumurile expres noi, precum și soluții pentru drumurile expres deja existente.

În cazul Focșani – Brăila, noile prevederi vor fi integrate direct în proiect, întrucât drumul se află încă în faza de proiectare.

„Astfel, drumul Expres Focșani – Brăila va avea bandă de urgență, similară celei de pe autostradă”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a precizat în luna iunie că modificarea urmărește creșterea siguranței rutiere și evitarea situațiilor întâlnite pe DEx12 Craiova – Pitești, unde acostamentul îngust nu oferă suficient spațiu pentru opririle de urgență.

Cum se schimbă profilul drumului expres

Potrivit noului normativ, platforma unui drum expres nou va avea 23 de metri, față de 21,5 metri în configurația anterioară.

Profilul va cuprinde:

două benzi de staționare de urgență, de câte 2,5 metri, câte una pe fiecare sens;

două benzi de circulație pe fiecare sens, fiecare cu lățimea de 3,5 metri;

un spațiu median de 3 metri, destinat inclusiv amplasării separatoarelor din beton de tip New Jersey;

două benzi de ghidare, de câte 0,5 metri.

Lărgirea platformei implică și dimensionarea corespunzătoare a podurilor, pasajelor și viaductelor. Noul ordin modifică, în acest sens, și normele privind lățimea structurilor de pe drumurile expres.

Diferența este importantă în cazul unei pene sau al unui incident. Pe drumurile expres construite după vechiul standard, acostamentul consolidat este prea îngust pentru ca un autoturism sau un camion să poată fi oprit complet în afara primei benzi de circulație. Astfel, un vehicul staționat în caz de avarie poate rămâne parțial pe carosabil, crescând riscul unei coliziuni.

Ce se întâmplă cu drumurile expres deja construite

Noile standarde nu înseamnă că drumurile expres deja construite vor fi lărgite imediat pe toată lungimea lor. Pentru acestea, normativul introduce o soluție diferită: platforme de staționare de urgență în alveolă.

Acestea vor avea 2,5 metri lățime și vor fi amplasate la intervale cuprinse între 1,5 și 3 kilometri, în funcție de condițiile de vizibilitate și de traseu.

Soluția este relevantă inclusiv pentru DEx12 Craiova–Pitești, primul drum expres de mare lungime construit în România, unde lipsa unei benzi de urgență propriu-zise a fost criticată în contextul accidentelor produse după deschiderea tronsonului.

Focșani – Brăila, proiect de 4,3 miliarde de lei

Drumul Expres Focșani – Brăila are 73,5 kilometri și este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract în România.

Drumul va lega Autostrada Moldovei A7 de Podul peste Dunăre de la Brăila și, mai departe, de Drumul Expres Brăila – Galați, precum și de direcția Tulcea – Constanța. Proiectul este prevăzut în Planul Investițional 2021 – 2030 și în Master Planul General de Transport sub denumirea DEx6 „Milcovia Expres”.

Contractul pentru proiectare și execuție a fost atribuit asocierii SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Arcada Company, pentru 4,29 miliarde de lei, cu finanțare prin Programul Transport 2021–2027. Durata contractului este de 42 de luni, dintre care șase luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Pe traseu sunt prevăzute 57 de poduri, pasaje și viaducte și șase noduri rutiere: Focșani – intersecția cu A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul Brăila – intersecția cu Drumul Expres Buzău–Brăila. Proiectul mai include două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii.

CNIR a atribuit separat companiei TPF Inginerie contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție.

Lucrările ar putea începe în toamna acestui an

Proiectul se află în continuare în faza de proiectare, însă autoritățile vor să înceapă lucrările în acest an.

CNIR a emis la 1 septembrie decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată de pe traseul drumului din județele Vrancea și Brăila. Pentru cele 3.297 de imobile, suprafața expropriată este de aproximativ 8,56 milioane de metri pătrați, iar valoarea totală a despăgubirilor ajunge la 35,934 milioane de lei.

Exproprierile vizează localitățile Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești din Vrancea, respectiv Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu din Brăila.

Introducerea benzii de urgență în proiect vine, astfel, înainte de începerea lucrărilor propriu-zise și permite ca noul standard să fie integrat de la început, inclusiv în zona podurilor și pasajelor.

Miza modificării este ca Focșani – Brăila să nu repete problema de proiectare identificată pe primele drumuri expres construite în România: existența unui acostament consolidat care poate părea o bandă de urgență pentru șofer, dar care nu este suficient de lat pentru a scoate complet vehiculul din zona de trafic.

În cazul noului profil, banda de 2,5 metri va permite oprirea de urgență în afara benzilor de circulație, după modelul autostrăzilor.

Articol preluat din Economedia.ro